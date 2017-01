POL-PPWP: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger

Kaiserslautern (ots) - Am Samstag, den 14.01.2017, ereignete sich gegen 11:30 Uhr in Kaiserslautern, Bismarckstraße, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 28-jähriger Fußgänger aus Kaiserslautern leicht verletzt wurde. Dieser wollte bei Grünlicht einen Fußgängerüberweg überqueren, als er vom Pkw eines 18-jährigen Fahranfängers aus dem Kreisgebiet am linken Bein erfasst wurde. Der 18-Jährige befuhr zuvor die Wilhelmstraße und wollte nach links in die Bismarckstraße einbiegen, als er den Fußgänger übersah.

