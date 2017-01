POL-PDLU: Taschendiebin unterwegs

Speyer (ots) -

03.01.2017, 15.10 Uhr Eine 36-jährige Frau hat in der Postgalerie an einem Geldautomaten 100 Euro abgehoben und den Geldbeutel in ihren Rucksack gepackt. Auf ihrem weiteren Weg durch die Postgalerie wurde sie von einem ca. 15- 16 Jahre alten Mädchen mit zum Zopf gebunden hellblonden Haaren angerempelt. Kurze Zeit später stellte sie fest, dass der braune Ledergeldbeutel fehlte.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell