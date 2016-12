FW-D: Rauchmelder alarmiert die Nachbarn - Feuerwehr rettet Mieter aus verrauchter Wohnung

Düsseldorf (ots) - Donnerstag, 22. Dezember 2016, 0.06 Uhr, Weißenburgstraße, Derendorf

Eine schlafende Person wurde durch die Feuerwehr aus der verrauchten Wohnung gerettet. Der Rauchmelder alarmiert frühzeitig die Nachbarn dadurch konnte ein größerer Schaden verhindert werden.

Am frühen Donnerstagmorgen wurden Bewohner eines Hauses an der Weißenburgstraße durch einen piepsenden Rauchmelder alarmiert. Daraufhin riefen sie über die Notrufnummer 112 die Feuerwehr. Nur vier Minuten später trafen die Einsatzkräfte der Feuerwache Münsterstraße an der gemeldeten Adresse ein. Schnell wurde der piepsende Rauchmelder einer Wohnung im vierten Obergeschoss zugeordnet werden. Von außen konnte der Einsatzleiter erkennen, dass sich noch eine Person in der Wohnung aufhielt. Erst durch lautes Klopfen an der Wohnungstür erwachte der Mieter in seiner Wohnung. Dieser öffnete schlaftrunken der Feuerwehr den Eingang zur bereits verrauchten Wohnung. Der Rettungsdienst untersuchte den Mieter vor Ort, ein Transport in das Krankenhaus war nicht notwendig. Ein auf dem Herd vergessener Topf konnte schnell als Ursache ausfindig gemacht werden. Die Wohnung wurde zügig vom giftigen Rauch befreit werden, sodass der Bewohner wieder zurück in sein Zuhause konnte. Nach knapp 30 Minuten war der Einsatz für die 18 Wehrmänner beendet. Der Rauchmelder und das schnelle Handeln der Nachbarn verhinderten einen größeren Schaden.

Anmerkung an die Redaktionen: Ab dem 01.01.2017 müssen alle Wohnungen in Nordrhein-Westfalen mit Rauchmeldern ausgestattet sein. Dies bedeutet das alle Kinderzimmer und Schlafräume, als auch alle Flure welche als Rettungswege von sämtlichen Aufenthaltsräumen dienen mit jeweils zumindest einem Rauchmelder oder Funkrauchmelder auszustatten sind.

