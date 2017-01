POL-PPWP: Ladendiebstahl im größeren Stil

Kaiserslautern (ots) - Einen Ladendiebstahl im größeren Stil haben mehrere Personen am Dienstagabend in einem Supermarkt in der Mennonitenstraße begangen - anschließend fuhren sie mit einem roten Geländewagen weg. Gegen 19.45 Uhr teilte eine Mitarbeiterin des Geschäftes mit, dass zwei Männer - geschätzt 18 bis 21 und 27 bis 28 Jahre alt - mit jeweils prall gefüllten Einkaufstaschen gerade das Geschäft über den Eingangsbereich verlassen hatten ohne zu bezahlen. Eine außen stehende Frau mit Kind hatte die Schranke geöffnet. Vor dem Markt wartete der Geländewagen - Range Rover oder Land Rover - mit einem Mann am Steuer und einer neben dem Wagen stehenden Frau. Anschließend flüchtete die komplette Tätergruppe in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin geht von einem Schaden in dreistelliger Höhe aus. An dem Geländewagen waren ausländische Nummernschilder angebracht - möglicherweise aus Litauen oder Moldawien. Mögliche Zeugen oder Personen, die Angaben zu dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell