POL-PDLU: Einbruch in Wohnhaus

Böhl-Iggelheim (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 31.12.2016, 18.10 Uhr und Sonntag, 01.01.2017, 00.45 Uhr, wurde in Abwesenheit der Bewohner in ein Wohnhaus in der Buschgasse eingebrochen. Unbekannte Täter brachen die Terrassentür im rückwärtigen Bereich auf und gelangen so ins Anwesen. Hier wurden im EG und 1. OG in allen Räumen sämtliche Schränke, Kommoden und Vitrinen durchwühlt sowie eine Geldkassette aufgebrochen. Es wurde Geld und Schmuck in höherem Wert entwendet. Auf dem Rasen im Garten konnten im angefrorenen Raureif Schuhspuren der Täter gesichert werden. Hinweise auf die Täter oder verdächtige Wahrnehmungen bitte an die Polizei Schifferstadt.

