POL-PPWP: Auf Spielautomaten abgesehen

Kaiserslautern (ots) - Auf die Spielautomaten hatten es Unbekannte abgesehen, die am frühen Montagmorgen in eine Gaststätte in der Pariser Straße eingedrungen sind. Die Täter öffneten gegen 4 Uhr die Eingangstür zum Lokal und verschafften sich so Zutritt. Im Gastraum brachen sie drei Spielautomaten auf und entnahmen jeweils die Geldscheine und Teil des Münzgeldes. Der Pächter des Lokals war durch die Geräusche im Haus aufmerksam geworden. Allerdings traf er niemand mehr an, als er nach unten kam. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

