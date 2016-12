POL-PPWP: Türen aufgehebelt, Bargeld geklaut

Otterberg/Kaiserslautern (ots) - Die Abwesenheit der Bewohner haben Einbrecher in Otterberg ausgenutzt und sind an Weihnachten "Am Gärtenich" in ein Wohnhaus eingedrungen. Am Morgen des zweiten Weihnachtstages fiel auf, dass die Hauseingangstür aufgehebelt wurde, und ein Blick in die Räume zeigte, dass Schränke und Schubladen geöffnet waren. Ob und was gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Tatzeit liegt zwischen dem 25. Dezember, 16.30 Uhr, und dem 26. Dezember, 8.40 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06 31 / 3 69 - 26 20 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Auch in Kaiserslautern gab es an den Weihnachtstagen einen Einbruch in der Peter-Bardens-Straße. Hier verschafften sich Unbekannte zwischen Heiligabend, 15 Uhr, und dem zweiten Feiertag, 11.40 Uhr, gewaltsam Zugang zu einer Wohnung, indem sie eine Balkontür aufhebelten. Ersten Überprüfungen zufolge wurde aus den Wohnräumen Bargeld gestohlen. Täterhinweise gibt es bislang nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell