POL-DN: Einbrecher flüchtet

Niederzier (ots) - Als er bei seiner Tat entdeckt wurde, ergriff ein Unbekannter die Flucht.

Der Bewohner eines Hauses an der Dorfstraße in Selhausen hörte gegen 18:40 Uhr Geräusche, denen er zunächst keine außergewöhnliche Bedeutung zuschrieb. Als er kurz darauf jedoch das Licht in seiner Küche einschaltete, bemerkt er vor der Terrassentür eine fremde Person, die augenscheinlich gerade versuchte, in das Haus einzubrechen. Der Täter nahm sofort Reißaus, kletterte vermutlich über einen Zaun und entfernte sich über das angrenzende Nachbargrundstück. Der Mann ließ mitgebrachtes Werkzeug am Tatort zurück.

Die Polizei fragt im Rahmen ihrer Ermittlungen: wer hat am Dienstagabend etwas Verdächtiges in Selhausen beobachtet? Ist eine männliche, dunkel gekleidete Person, die möglicher Weise eine Spitzhacke mit sich führte, aufgefallen? Hinweise werden an den Notruf 110 erbeten.

