POL-PDKL: Not Ladylike

Alsenz (ots) - Wüsten Beschimpfungen und Beleidigungen übelster Sorte sahen sich Beamte der PI Rockenhausen bei einer Verkehrskontrolle in Alsenz ausgesetzt. In den frühen Abendstunden des vergangenen Samstag lies eine 26-jährige ihre Erziehung vermissen und entgleiste schwer in ihrer Wortwahl gegenüber den Einsatzkräften. Sie wird sich dafür in einem Strafverfahren zu verantworten haben.

