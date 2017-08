POL-PDKL: LKW-Kontrolle - erneut Abgasbetrüger entdeckt

Kaiserslautern (ots) - Zum wiederholten Male entdeckten Beamte der Schwerverkehrsüberwachung am Dienstagnachmittag bei einer LKW-Kontrolle auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Ramstein einen illegal verbauten "AD-Blue-Emulator". Der Emulator war in einer osteuropäischen Sattelzugmaschine "versteckt" eingebaut und dient dazu, der Fahrzeugelektronik eine intakte AD-Blue-Anlage und somit eine ordnungsgemäße Abgasreinigung vorzutäuschen. Das Fahrzeug war den Beamten zuvor auf der A 6 aufgefallen, weil es mit reduzierter Geschwindigkeit und starker Rauchentwicklung unterwegs war. Bei der Kontrolle konnten neben dem Emulator erhebliche Mängel an der Bereifung, der Vorderachse sowie an den Rahmenteilen festgestellt werden. Weiterhin war der Turbolader defekt und undicht. Dem hier betroffenen Berufskraftfahrer wurde zunächst die Weiterfahrt untersagt. Erst wenn in einer ortsansässigen Fachwerkstatt der Emulator wieder ausgebaut und das Fahrzeug erneut in einen vorschriftsmäßigen und verkehrssicheren Zustand gebracht wird, kann die Fahrt wieder fortgesetzt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste der Fahrzeugführer eine Sicherheitsleitung in Höhe von 500 EUR bezahlen. Weiterhin muss er mit einer Strafanzeige wegen "Manipulation technischer Aufzeichnungen" rechnen.

