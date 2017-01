POL-PDKL: Einbruchdiebstahl in Metzgerei, Presseaufruf

Rockenhausen (ots) - Am 31.01.17, gegen 03:12 Uhr, drangen mehrere unbekannte Täter in eine Metzgerei in Winnweiler in der Schlossstraße ein. Beim Durchwühlen mehrerer Schränke wurden sie durch den anfahrenden Eigentümer gestört. Sie flüchteten daraufhin unerkannt ohne Beute in Richtung Prinzenstraße. Beim Einbruch entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizei Rockenhausen, 06361-9170

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell