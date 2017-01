POL-REK: Einbrecher fesselten Wohnungsinhaber - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Der Mann konnte sich selbst befreien und Nachbarn verständigen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstagmittag (7. Januar, 12:15 Uhr) wurde die Polizei zu einem Wohnhaus auf der Straße Am Hülderberg gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 73-jährigen Hausbesitzer. Dieser wurde nach ersten Ermittlungen in seinem eigenen Haus von Einbrechern gefesselt. Mit etwas Bargeld und einem "Apple-Handy" flohen sie aus dem Haus.

Nachdem die Diebe fort waren, befreite sich der Mann und lief zum Nachbarn. Er erlitt Verletzungen bei der Tat, die sich gegen 10:15 Uhr ereignet hatte. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt. Am Haus befanden sich keine Aufbruchspuren. Bei der Tatausübung drohten die beiden mit Sturmhauben maskierten Männer mit einer Schusswaffe. Sie waren etwa 180 Zentimeter groß, sprachen akzentfreies Deutsch.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Tattage oder vorher verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich machten. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 13 in Hürth, Telefon 02233 52-0. (ha)

