POL-PDKL: Ehrliche Finderin

Lauterecken (ots) -

Eine ehrliche Finderin gibt ein hochwertiges Smartphone bei der Lauterecker Polizei ab. Am frühen Dienstagmorgen findet die Frau in der Drosselstraße ein fast neues Mobiltelefon und gibt dies auf der Polizeiinspektion in Lauterecken ab. Der wertvolle Fund wurde nun an die zuständige Stelle der Verbandsgemeindeverwaltung Lauterecken-Wolfstein weitergeleitet.

