POL-PDPS: Pressebericht der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 10.10.2017

Zweibrücken (ots) - Zweibrücken - Verkehrsunfall

Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am 09.10.2017 gegen 13.00 Uhr auf der L 480 an der Autobahnauffahrt in Richtung Pirmasens ereignete. Eine 31-jährige, die aus Richtung Outlet kommend nach links auf die Autobahn abbiegen wollte, übersah den entgegenkommenden Pkw eines 18-Jährigen. Dieser stieß mit der Front seines Wagens gegen die rechte Seite des abbiegenden Fahrzeugs. Am Pkw der Unfallverursacherin entstand Sachschaden von ca. 7.000 EUR, am Fahrzeug des 18-Jährigen ein Schaden von ca. 5.000 EUR. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

