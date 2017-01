POL-MFR: (158) Tatverdächtiger nach Kelleraufbruch ermittelt

Nürnberg (ots) - Nach einem Kelleraufbruch im Mai letzten Jahres konnte nun ein Tatverdächtiger anhand von Spurenvergleichen ermittelt werden.

Im Zeitraum von 26.-29.05.2016 brach ein zunächst Unbekannter in einen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus in der Wiesentalstraße ein und entwendete daraus ein Fahrrad. Der Entwendungsschaden betrug etwa 500 Euro. Jetzt konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden, der bereits wegen gleichgelagerter Fälle in einer Justizvollzugsanstalt einsitzt.

Rainer Seebauer/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell