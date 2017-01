POL-PDPS: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen - Stadt Pirmasens

Pirmasens (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, 19.01.2017 ab ca. 18:00 Uhr bis Freitag, 20.01.2017 ca. 13:15 Uhr kam es zu zwei Sachbeschädigungen an geparkten Kraftfahrzeugen auf dem Horeb, Pirmasens. In der Christiansgasse wurde an einem roten PKW Opel Corsa die rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Ganz in der Nähe, in der Herzogstraße wurde im gleichen Zeitraum an einem gelben Kleinbus der Marke Renault Trafic, die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Der Schaden beträgt in beiden Fällen ca. 300 Euro.

