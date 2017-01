FW Lage: Dachstuhlbrand eines Wohnhauses - 01.01.2017 - 7:53 Uhr

4 weitere Medieninhalte

Lage - Müssen (ots) - Die Löschzüge Lage, Hörste und Kachtenhausen der Feuerwehr Lage und der Malteser Hilfsdienst wurden am Neujahrsmorgen zu einem gemeldeten Wohnhausbrand in der Grabenstraße in Müssen alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass aus bisher ungeklärter Ursache der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geraten ist.

Die Hausbewohner (eine vierköpfige Familie mit 2 kleinen Kindern), welche das Feuer selber bemerkt hatten, konnten sich rechtzeitig ins Freie begeben und blieben unverletzt.

Um alle Glutnester abzulöschen mussten die Dachpfannen von Außen abgetragen werden.

Der Einsatz der 48 Einsatzkräfte dauerte knapp 3,5 Stunden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lage, übermittelt durch news aktuell