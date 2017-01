FW-MK: Rettungshubschraubereinsatz am Heimbergweg

3 weitere Medieninhalte

Iserlohn (ots) - Wegen einer schweren Verletzung nach einem häuslichen Unfall am Heimbergweg, forderte der Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr Iserlohn um 12:35 Uhr für den Transport in eine Spezialklinik nach Dortmund den Rettungshubschrauber (RTH) "Christoph 8" aus Lünen an. Zur Absicherung des Lande- und Startplatzes, sowie zur Unterstützung des Rettungsdienstes am Unfallort, entsendete die Einsatzzentrale den Einsatzleitwagen, das Hilfeleistungslöschfahrzeug und das Tanklöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell