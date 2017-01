POL-PPWP: Nach Unfall einfach weiter gefahren

Kaiserslautern (ots) - Ein mutmaßlicher Unfallverursacher ist am Mittwoch nach einem Zusammenstoß einfach weiter gefahren - die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht. Gegen 8 Uhr streifte der 30-jähriger Fahrer eines Ford Transit in der Augustastraße einen am Fahrbahnrand geparkten Toyota und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Allerdings hatte eine Zeugin den Vorfall beobachtet. Sie merkte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Den 30-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell