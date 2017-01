BPOLI-WEIL: 1600 Euro Geldstrafe offen/ Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Rheinfelden (ots) - Ein offener Haftbefehl war das Ergebnis der Überprüfung eines 35-Jährigen Deutschen durch Beamte der Bundespolizei am Autobahngrenzübergang in Rheinfelden am gestrigen Donnerstag. Der Mann war mit seinem Auto aus Richtung Schweiz unterwegs, als er gegen 9.30 Uhr in die Kontrolle geriet. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis hatte ihn ein nordrhein-westfälisches Gericht im Januar 2014 zu einer Geldstrafe verurteilt. Hiervon hatte er allerdings nur einen Teil beglichen, weshalb er nun mit Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Die verbliebenen 1600 Euro konnte er aufbringen und die drohende Ersatzfreiheitsstrafe von 64 Tagen abwenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell