BPOLI-WEIL: Unerlaubt eingereist und mit Haftbefehl gesucht

Rheinfelden (ots) - Einen 38-jährigen Tunesier haben Bundespolizisten am Mittwochnachmittag am Autobahngrenzübergang in Rheinfelden verhaftet. Der Mann war zu Fuß auf der Autobahn aus Richtung Schweiz unterwegs. Ausweisen konnte er sich nur mit einem Dokument für in Deutschland geduldete Ausländer, welches beim Grenzübertritt seine Gültigkeit verliert. Weitere Recherchen ergaben, dass das Ausweispapier bereits seit August 2016 abgelaufen war und der 38-Jährige sich über einen längeren Zeitraum unerlaubt im Bundesgebiet aufgehalten hatte.

Zu guter Letzt hatten auch die Justizbehörden noch eine Rechnung mit dem 38-Jährigen offen. Weil er eine Geldstrafe wegen "Schwarzfahrens" noch nicht bezahlt hatte, wurde er nun mit Vollstreckungshaftbefehl gesucht. Die Strafe in Höhe von 400 Euro konnte er nicht aufbringen und wurde zur Verbüßung der 40-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht. Wegen mehrerer Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz muss er nun mit einer neuen Anzeige rechnen. Über seinen weiteren Aufenthaltsstatus wird nach Haftentlassung die zuständige Ausländerbehörde entscheiden.

