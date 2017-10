BPOLI S: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Bundespolizeiinspektion Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Taschendieb in Haft

Herrenberg (ots) - Beamte des Polizeireviers Herrenberg haben in der Nacht von Samstag (07.10.2017) auf Sonntag (08.10.2017) gegen 00:30 Uhr einen 27-Jährigen mutmaßlichen Taschendieb am Bahnhof Herrenberg festgenommen. Der bereits polizeibekannte 27-jährige sierra leonische Staatsangehörige steht im Verdacht, kurz zuvor das Handy eines 31-jährigen schlafenden Reisenden in der S-Bahn S1 entwendet zu haben. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Diebstahl und meldete dies über den Polizeinotruf. Beamte des Bundespolizeireviers Stuttgart übernahmen zuständigkeitshalber den Sachverhalt und führten den 27-Jährigen am Montagmorgen (09.10.2017) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vor, der den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Die Bundespolizisten brachten den Mann anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

