POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots) - Schellerten(tb): In der Ortschaft Garmissen ist es in der Birkenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Nach bisherigen Erkenntnisse hat der Eigentümer am Mittwochabend seinen Pkw, einen dunklen Mercedes, am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er am nächsten Tag gegen 11:00 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er einen Schaden am linken vorderen Kotflügel fest. Der festgestellte Schaden beläuft sich auf eine Schadenshöhe von etwa 700.-EUR. Ein Hinweis auf den Verursacher oder dem verursachenden Fahrzeug wurde am Ereignisort nicht hinterlegt, sodass eine Verkehrsunfallflucht gegeben ist. Bei Hinweisen zu dieser Tat melden sie sich bitte bei der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Erreichbarkeit 05063-901-0 oder jeder anderen Dienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell