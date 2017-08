POL-EN: Zwei Pkw mit Originalschlüssel entwendet

Herdecke (ots) - Am 04.08.3017 wurden zwei Pkw einer 44-jährigen Herdeckerin entwendet. Auf bislang ungeklärte Weise gelang es den Tätern in ein Einfamilienhaus im Huserfeld einzudringen und die Originalschlüssel eines Pkw BMW Mini Coopers und eines Pkw Nissan Infiniti zu entwenden. Die Halterin fuhr mit ihrem Nissan Infiniti, gegen 12:45 Uhr, auf den Parkplatz eines Restaurants an der Wittbräucker Straße. Als sie um gegen 13:30 Uhr zu dem Parkplatz zurückkehrte stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug entwendet wurde. Es handelt sich um einen schwarzen Nissan Infiniti FX 50 mit auffälligen 22 Zoll Felgen und schwarz foliierten Fensterscheiben. Als die Geschädigte, nachdem sie die Polizei verständigt hatte und der Sachverhalt aufgenommen wurde, sich auf dem Nachhauseweg begab, traf sie erneut das Schicksal. Hier angekommen stellte sie fest, dass auch ihr schwarzer BMW Mini Cooper, welcher an der Straße Huser Feld geparkt war, entwendet wurde. Bei einer späteren Nachschau fiel der Herdeckerin auf, dass die Originalschlüssel der beiden Fahrzeuge, welche sie zu Hause aufbewahrte, ebenfalls entwendet wurden. Einbruchspuren waren nicht erkennbar. Hinweise auf Täter oder eine mögliche Fluchtrichtung liegen bisher nicht vor. Die Polizei bittet daher um Zeugen, die Angaben zu den Taten, oder den entwendeten Fahrzeugen geben können.

