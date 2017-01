BPOLI S: Untersuchungshaft für Wiederholungstäter

Heilbronn (ots) - Beamte des Bundespolizeireviers Heilbronn nahmen am Freitagabend (20.01.2017) gegen 19:50 Uhr im Heilbronner Hauptbahnhof einen 30-jährigen Mann fest. Der tunesische Staatsangehörige wurde wegen Diebstahlsdelikten in mehreren Fällen sowie einer Körperverletzung vom Amtsgericht Heilbronn mit einem Haftbefehl gesucht. Er wurde am Samstagmittag (20.01.2017) dem zuständigen Richter am Amtsgericht vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl in Kraft setzte. Beamte der Bundespolizei brachten den 30-Jährigen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

