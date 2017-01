FW-DO: Brand einer Gartenlaube in Dortmund Derne

Dortmund (ots) - Um 23:45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand einer Gartenlaube in der Straße Im Schellenkai in Dortmunder Stadtteil Derne gerufen. Dort war es zu einem Vollbrand einer Gartenlaube in einem Schrebergarten gekommen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine circa 10 x 10 Meter großen Laube in Vollbrand. Sofort gingen zwei Trupps unter Atemschutz mit zwei Stahlrohren zur Brandbekämpfung vor. Im weiteren Einsatzverlauf wurde ein dritter Trupp mit einem weiteren Strahlrohr eingesetzt. Das Feuer konnte so zügig unter Kontrolle gebracht werden. Während der Löscharbeiten bargen die Einsatzkräfte eine Gasflasche aus der Laube.

Nach dem Ablöschen von Glutnestern und der Kontrolle des Brandbereiches mit einer Wärmebildkamera konnte der Einsatz nach 90 Minuten beendet werden. Durch das intensive Brandereignis wurde die Gartenlaube vollständig zerstört. Im Zuge der Löschmaßnahmen wurde ein Teilbereich der Straße Im Schellenkai gesperrt.

Im Einsatz befanden sich insgesamt 18 Einsatzkräfte der Feuerwache 6 (Scharnhorst), der Feuerwache 2 (Eving) und des Rettungsdienstes.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell