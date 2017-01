POL-PPTR: Zwei Tote in Wohnhaus

Welschbillig/Kreis Trier-Saarburg. (ots) - Polizei ermittelt nach dem Auffinden zweier Toter am Freitagmorgen, 20. Januar, in einem Wohnhaus in Welschbillig.

Gegen 7.30 Uhr hatte eine Zeugin die beiden 82- und 83-jährigen Hausbewohner tot in ihrer Wohnung gefunden. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hat es in der Wohnung offenbar einen Schwelbrand gegeben. Die dabei entstandenen Gase könnten zum Tod des Ehepaares geführt haben. Ein weiterer in dem Haus lebender 60-Jähriger blieb unverletzt. Die Ermittlungen, die derzeit von der Kripo Trier und der Polizeiinspektion Schweich gemeinsam geführt werden, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell