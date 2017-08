POL-RT: Radlerin gestürzt; Rollerfahrer schwer verletzt; Dieselkraftstoff gestohlen; Hoher Sachschaden nach Schwächeanfall;

Reutlingen (ots) - Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Eine schwere Kopfverletzung hat eine Radfahrerin bei einem Sturz am Montagvormittag erlitten. Die 56-Jährige befuhr kurz vor zehn Uhr mit ihrem Damenrad die L 378 von Rommelsbach in Richtung Oferdingen. Während der Fahrt verlor sie ihre Mütze. Als die Radlerin nach dieser greifen wollte, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte zu Boden. Hierbei schlug sie mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik, wo sie stationär aufgenommen werden musste. (ms)

Lichtenstein (RT): Rollerlenker schwer verletzt

Am Montagmittag hat sich ein Rollerlenker schwere Verletzungen bei der Kollision mit einem Pkw zugezogen. Der 47-Jährige bog gegen 12.15 Uhr mit seinem Peugeot Speedfight von einer Ausfahrt herkommend nach links auf die Lessingstraße ab. Da er ersten Erkenntnissen nach nicht weit genug rechts fuhr, kam es zur Kollision mit dem Fiat einer 60-Jährigen, die von der Burgsteinstraße in die Lessingstraße abgebogen war. Ob die Frau ebenfalls gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hatte, muss noch geklärt werden. Der Mann musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt rund 1.500 Euro. (ms)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Diesel abgeschlaucht (Zeugenaufruf)

Etwa 300 Liter Diesel haben Unbekannte über das vergangene Wochenende aus einem Lkw abgepumpt und gestohlen. Der LKW MAN war zwischen Samstag, 6.30 Uhr, und Montag, sieben Uhr, auf der Felix-Wankel-Straße geparkt. In dieser Zeit brachen die Unbekannten das Tankschloss auf und schlauchten den Kraftstoff ab. Der Schaden wird auf etwa 400 Euro beziffert. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 0711/70913 um Hinweise von Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. (cw)

Tübingen (TÜ): Unfall mit vier Fahrzeugen

Aufgrund einer medizinischen Ursache ist es am Montagmorgen zu einem Unfall mit vier Fahrzeugen gekommen. Ein 78-Jähriger war mit seinem Mercedes um acht Uhr auf der Schaffhausenstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Eigenen Angaben nach wurde es dem Fahrer "schwarz vor Augen" und er beschleunigte stark mit seinem Automatikfahrzeug. Sein Wagen prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Ford. Dieser wurde etwa eineinhalb Meter nach vorne gegen einen Chevrolet geschoben, der noch gegen einen Seat prallte. Bis auf den Seat mussten alle Pkw abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte sich auf zirka 30.000 Euro belaufen. Angehörige kümmerten sich anschließend um den Unfallverursacher. (ms)

