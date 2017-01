POL-PDLU: (Frankenthal) - Versuchter Raubüberfall:

Stadt Frankenthal (ots) - Am 12.01.2017 versuchten zwei bislang unbekannte, männliche Täter (geschätztes Alter ca. Ende 30 Jahre) gegen 20:20 Uhr eine 36-jährige Gerolsheimerin in der Bahnhofsunterführung in Richtung Lambsheimer Straße in Frankenthal zu überfallen. Glücklicherweise erkannte die Geschädigte die Situation rechtzeitig und konnte sich in ihren Pkw flüchten und diesen verriegeln, so dass die Täter ohne Beute flüchteten. Beide Täter seien mit einem schwarzen Schal maskiert gewesen und einer der beiden habe ein Messer in der Hand gehalten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Wer kann Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben?

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell