POL-RT: Verkehrsunfälle nach Blitzeis; weitere Unfälle; Einbrüche; Geldbörse geraubt; Einbruch; Pkw-Aufbruch

Reutlingen (ots) - Landkreise Reutlingen/Esslingen/Tübingen: Zahlreiche Verkehrsunfälle nach Blitzeis

Einsetzender Regen zu Beginn des morgendlichen Berufsverkehrs hat auf den kalten Fahrbahnen am Montagmorgen zu zahlreichen Verkehrsunfällen in allen drei Landkreisen im Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen geführt. Zwischen sechs Uhr und 14 Uhr gingen beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums etwa 160 Notrufe ein, in denen Verkehrsunfälle gemeldet wurden. Bei etwa 120 dieser Verkehrsunfälle war der Eisregen unfallursächlich. Zudem wurden zahlreiche gestürzte Personen gemeldet und an die Rettungsleitstellen weiterverbunden, weil sich auch die Gehwege in Sekundenschnelle in gefährliche Rutschbahnen verwandelt hatten. Während es bei den meisten Verkehrsunfällen bei Blechschäden blieb, die jedoch teilweise erheblich ausfielen, kam es auch zu sechs Verkehrsunfälle, bei denen sieben Personen leicht verletzt wurden. Die Sachschäden summieren sich insgesamt auf etwa 700.000 Euro.

Im Landkreis Reutlingen wurden im genannten Zeitraum etwa 30 Verkehrsunfälle registriert. So kam in Reutlingen kurz nach 7.30 Uhr, in der Sickenhäuser Straße ein Streuwagen auf spiegelglatter Fahrbahn von der Fahrbahn ab, rutschte einen kleinen Abhang hinunter und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer war angegurtet und wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro beziffert. Kurz danach kam ein 20-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter auf der Carl-Zeiss-Straße ins Rutschen. Er war auf der eisglatten Fahrbahn zu schnell unterwegs und krachte gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford Focus. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor geparkten Peugeot 208 aufgeschoben. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

Ebenfalls etwa 30 Verkehrsunfälle wurden zwischen sechs Uhr und 14 Uhr im Landkreis Tübingen registriert. Unfallschwerpunkte waren die B 27, vor und nach Tübingen, und vor allem auch die Nebenstrecken. Insbesondere im Bereich Dußlingen, Derendingen und Gomaringen waren alle Straßen spiegelglatt. Gegen 7.15 Uhr kam eine 28-Jährige bei Derendingen auf eisglatter Fahrbahn ins Schleudern. Sie war mit ihrem Ford Ka von Tübingen in Richtung Dußlingen unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Derendingen verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und krachte in die Mittelleitplanken. Sie wurde zum Glück nur leicht verletzt und konnte nach der Unfallaufnahme selbst einen Arzt aufsuchen. Ihr Ford wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 6.000 Euro. In Dußlingen war gegen neun Uhr ein 29-Jähriger mit seinem Mercedes im Bereich Langer Wasen auf einem Beiweg der B 27 in Richtung Kläranlage unterwegs. Etwa 200 Meter vor der Kläranlage kam er auf dem eisglatten Weg ins Schleudern und in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei krachte er gegen einen Baum, der seinen Wagen vor dem Absturz in die Steinlach bewahrte. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro beziffert.

Unfallschwerpunkt war mit etwa 100 Verkehrsunfällen der Landkreis Esslingen. Betroffen waren hier nahezu alle Städte und Gemeinden im Kreisgebiet. In Nürtingen kamen sogar geparkte Fahrzeuge ins Rutschen. Gegen 8.15 Uhr parkte eine 49-Jährige ihren VW Golf auf einem abschüssig gelegenen Parkplatz in der Neckarstraße. Als sie kurz darauf wieder zu ihrem Fahrzeug kam, war der Golf auf einen davor stehenden Mazda MX5 gerutscht. In der abschüssigen Galgenbergstraße parkte eine 42-Jährige ihren Subaru in einer Parklücke quer zur Fahrbahn. Wegen der Eisglätte setzte sich ihr Wagen selbstständig in Bewegung und rutschte seitlich gegen einen unterhalb geparkten VW Passat. Der Sachschaden, der dabei entstand, wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Auf etwa 14.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der gegen neun Uhr in der Hofgasse in Unterensingen entstanden ist. Ein 36-Jähriger war mit seinem Mercedes ML auf der Hofgasse in Richtung Kelternstraße unterwegs. Als er an der Einmündung zur Breikestraße bremsen wollte, kam er mit seinem Wagen auf der eisglatten Straße ins Rutschen. Nach einer Rutschpartie von etwa 30 Metern krachte er noch mit solcher Wucht gegen einen 1er BMW, dass dieser auf einen davor geparkten Anhänger und dieser auf einen davorstehenden VW aufgeschoben wurde. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf etwa 14.000 Euro beziffert.

Die Streudienste waren ab etwa 2.30 Uhr im Dauereinsatz, hatten aber keine Chance, bei dem ab etwa sechs Uhr einsetzenden Regen alle Straßen eisfrei zu halten. (cw)

Bad Urach (RT): Radfahrer übersehen

Mit einem Rettungswagen ist ein verletzter Radfahrer nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in eine Klinik gefahren worden. Ein 73-Jähriger war gegen 7.15 Uhr mit seinem Renault auf der Immanuel-Kant-Straße in Richtung Max-Eyth-Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der Pkw-Lenker den in dieselbe Richtung fahrenden 35-jährigen Radfahrer. Durch die Kollision stürzte der Zweiradlenker rücklings auf die Fahrbahn und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er in die Klinik gebracht werden musste. (ms)

Esslingen (ES): Frau angefahren, helfende Fußgänger gesucht (Zeugenaufruf)

Eine 32-jährige Fußgängerin ist am Montagmorgen, gegen acht Uhr, in der Hindenburgstraße von einem PKW erfasst worden. Die Polizei sucht dringend zwei Ersthelfer, die der Verletzten zu Hilfe gekommen und vermutlich Zeugen des Unfalls waren. Die Frau hatte sich vom Lammgarten her kommend über den Zebrastreifen kurz vor der Georg-Deuschle-Straße begeben. Als die Fußgängerin die Straße beinahe vollständig überquert hatte, wurde sie von einer 76-jährigen Golf-Lenkerin übersehen und frontal im Bereich der rechten Körperhälfte erfasst. Die Frau schleuderte über die Motorhaube und kam dann auf der Straße zum Liegen. Zwei bisher unbekannte Fußgänger leisteten gemeinsam mit der Verursacherin des Unfalls Erste Hilfe. Die Golflenkerin brachte die Verletzte später ins Krankenhaus. Die angefahrene Frau hatte Verletzungen am Bein und an der Hüfte erlitten. Die beiden Fußgänger werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Esslingen (Tel. 0711/3990-420) zu melden. (sd)

Weilheim (ES): Einbrecher unterwegs (Zeugenaufruf)

In eine Firma in der Carl-Benz-Straße ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Über eine eingeschlagene Fensterscheibe verschafften sich Unbekannte in der Zeit von Samstagnachmittag, 17 Uhr, bis Sonntagmittag, 14.30 Uhr, Zutritt in das Werkstattgebäude. Im Inneren wurden sämtliche Schränke in der Werkstatt und dem Büro durchsucht. Die Einbrecher nahmen Werkzeug, Maschinen und ein Schweißgerät sowie Bargeld in bislang unbekannter Höhe mit. Der Wert des Diebesguts kann noch nicht abgeschätzt werden, dürfte jedoch bei über zehntausend Euro liegen. Es wurde vermutlich mit einem hinter dem Gebäude geparkten Fahrzeug abtransportiert. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07021/501-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Geldbeutel geraubt

Nach dem Besuch einer Gaststätte ist in der Nacht zum Sonntag, gegen ein Uhr, ein 49-jähriger Kirchheimer im Bereich des Busbahnhofs von fünf Männern ausgeraubt worden. Das Opfer war wie die fünf Unbekannten zuvor in einer Kneipe am Bahnhof gewesen. Die späteren Verdächtigen, bei denen es sich um junge Männer um die 20 Jahre gehandelt haben dürfte, waren bereits im Lokal anderen Gästen und dem Personal unter anderem wegen ihres Alkoholkonsums und leicht aggressiven Verhaltens aufgefallen. Als der 49-Jährige die Gaststätte verließ, folgten ihm offenbar die fünf Männer bis zum Busbahnhof. Als er sich auf Höhe der Bushaltestelle parallel zur Schöllkopfstraße befand, sprachen seine Verfolger ihn an. Zwei von ihnen stießen ihn zu Boden, während die anderen drei Gewalttäter auf seinen Kopf eintraten. Durch die Fußtritte erlitt das Opfer Kopfverletzungen und eine Verletzung an der Hand, die er schützend vor sein Gesicht gehalten hatte. Einer der Tatverdächtigen raubte den Geldbeutel des Opfers aus dessen Hosentasche, in dem sich Bargeld und persönliche Papiere befanden, bevor die Gruppe flüchtete. Der 49-Jährige musste aufgrund der erlittenen Verletzungen in einem Krankenhaus stationär behandelt werden. Lebensgefahr besteht nicht. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen auf die Verdächtigen nach. (ak)

Unterensingen (ES): Pkw überschlagen

Eine 27-jährige Frau aus Aichwald ist am Montagmittag auf der B 313 bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Sie war mit ihrem Skoda gegen 12 Uhr auf der vierspurigen Bundesstraße aus Richtung Wendlingen kommend auf der linken Spur in Fahrrichtung Nürtingen unterwegs. Aufgrund der unter dem vorgeschriebenen Grenzwert von 1,6 Millimeter liegenden Profiltiefe ihrer Winterreifen auf der Hinterachse geriet der Wagen ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und kam danach nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Skoda prallte gegen die Böschung und wurde so ausgehebelt, dass er sich im angrenzenden Acker überschlug. Auf einem Wildschutzzaun kam der Skoda auf dem Dach zum Liegen. Die angegurtete Fahrerin konnte sich nach dem Unfall selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung ihrer mittelschweren Verletzungen in eine Klinik. Der Sachschaden an dem Skoda, der von einem Abschleppunternehmen geborgen wurde, wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Der rechte Fahrstreifen der B 313 in Richtung Nürtingen war während der Bergung des Fahrzeugs und der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. (ak)

Ammerbuch (TÜ): Weitere PKW-Aufbrüche

Wie bereits mit Pressemeldung vom 30.01.2017/12.25 Uhr berichtet, ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Fahrzeug in der Obere Straße in Entringen aufgebrochen worden. Im Laufe des Tages wurden drei weitere PKW-Aufbrüche in der Ringstraße sowie im Baumgartenring gemeldet. Bei den insgesamt vier aufgebrochenen Fahrzeugen handelt es sich um PKW der Marke BMW. Die Vorgehensweise der bisher unbekannten Täter war stets das Einschlagen eines der hinteren Dreiecksfenster, um dann in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Neben einem mobilen Navigationsgerät samt Ladekabel wurde Bargeld aus den Fahrzeugen entwendet. Bei einem der PKW wurden professionell Lenkrad, Navigationsgerät und die Armatureneinheit, bei einem weiteren Wagen wurde lediglich das Lenkrad ausgebaut. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Tätern um eine professionelle und vermutlich überregional agierende Gruppierung handelt, die es nach bisherigen Erkenntnissen gezielt auf Fahrzeuge der Marken BMW und Mercedes abgesehen hat. Ob ein Zusammenhang mit den PKW-Aufbrüchen am Dienstag vergangener Woche in Walddorfhäslach, am Wochenende zuvor in Wernau und Anfang November 2016 in Ostfildern-Scharnhausen besteht, wird von der Kriminalpolizei derzeit geprüft (siehe hierzu Pressemitteilung vom 25.01.2017/12.03 Uhr). Auch bei der aktuellen Aufbruchsserie beläuft sich der Sachschaden auf über zehntausend Euro. (sd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell