POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle, Einbrecher unterwegs, Einsatz in Flüchtlingsunterkunft, Zeugenaufruf nach Unfallflucht, Widerstand

Reutlingen (ots) - Bad Urach (RT): Unfall verursacht und abgehauen (Zeugenaufruf)

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Metzingen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend, gegen 22.15 Uhr, auf der Eichhaldenstraße, an der Einmündung Im Kolzental, ereignet hat. Ein 27-Jähriger war mit seinem Citroen DS3 auf der Eichhaldenstraße bergabwärts in Richtung Kurgebiet unterwegs. Im Einmündungsbereich zur Straße Im Kolzental soll ihm im Kurvenbereich ein noch unbekanntes Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf seiner Fahrbahnseite entgegengekommen sein. Um eine Frontalkollision mit dem Entgegenkommenden zu vermeiden, wich der 27-Jährige nach rechts aus und prallte dabei gegen eine ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Mercedes C-Klasse. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs soll dann ohne anzuhalten auf der Eichhaldenstraße weitergefahren sein. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am Mercedes und am Citroen wird auf knapp 6.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Metzingen bittet unter der Telefonnummer 07123/9240 um Hinweise. (cw)

Owen (ES): Einbruch in freistehendes Wohnhaus Zeugenaufruf)

Nach Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss ist ein noch Unbekannter am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Grund eingestiegen. Im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 20 Uhr durchsuchte der Einbrecher in den Wohnräumen Schränke und Schubladen, offenbar ohne etwas Stehlenswertes zu finden. Ein Schaden entstand am Einstiegsfenster. Anwohnern ist in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 19.45 Uhr in Tatortnähe ein dunkler Kleintransporter mit polnischer Zulassung aufgefallen. Ob er jedoch im Zusammenhang mit der Tat steht, ist bislang nicht bekannt. Unter Telefon 07021/5010 nimmt die Polizei Kirchheim weitere Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen entgegen. (jh)

Weilheim/Holzmaden (ES): Einbrecher unterwegs

Im Schieferweg in Holzmaden ist am Donnerstag in ein Wohnhaus eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 14 Uhr und 18 Uhr gelangte der Einbrecher über das Nachbargrundstück auf die Rückseite des Objekts. Dort hebelte er die Terrassentüre auf und betrat den Wohn- und Essbereich. Vermutlich wurde er bei der Tatausführung gestört, da weder Schränke, Schubladen oder Behältnisse durchwühlt waren. Nach bisherigen Erkenntnissen zog er ohne Beute wieder von dannen. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren vor Ort. Ein Einfamilienhaus im Weilheimer Kantweg war das Ziel von Einbrechern am Donnerstag, in der Zeit zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr. Über ein Kellerfenster hatten sich die Unbekannten Zugang verschafft. Ins Obergeschoss gelangten sie nach Aufbrechen einer weiteren Tür und durchstöberten die dortigen Räumlichkeiten. Sie entwendeten eine Schatulle mit Schmuck und eine Kassette mit Silbermünzen. Der Wert der erbeuteten Gegenstände und die Höhe des angerichteten Schadens sind noch nicht bekannt. Über die Terrassentüre im Erdgeschoss verließen sie das Wohngebäude wieder. Auch hier kommt die Kriminaltechnik zur Spurensicherung vor Ort. Möglicherweise wurden beide Einbrüche von derselben Tätergruppe begangen. (jh)

Neuhausen (ES): In Unterkunft randaliert

Mehrere Steifen sind erforderlich gewesen, um einen stark alkoholisierten 27-jährigen Mann aus Eritrea in Gewahrsam zu nehmen. Der Flüchtling hatte am Donnerstagabend, gegen 23.15 Uhr, in einer Unterkunft in der Schloßstraße randaliert. Der Bewohner betrat fremde Zimmer in der Unterkunft, schrie lautstark umher, sodass die anderen nicht schlafen konnten und suchte offenbar Streit. Auf das Securitypersonal wollte er nicht hören, weshalb diese die Polizei hinzuzog. Auch die Polizisten konnten den um sich schlagenden Mann kaum beruhigen. Da mit weiteren Störungen zu rechnen war, wurde er kurzerhand in Gewahrsam genommen. Er leistete mit Fußtritten gegen seine Verbringung zum Streifenwagen Widerstand und wird nun entsprechend zur Anzeige gebracht. Seinen Rausch durfte er in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers Filderstadt ausschlafen. (jh)

Reichenbach an der Fils (ES): Hinten drauf gefahren

Bei einem Auffahrunfall ist am Donnerstag eine 57 Jahre alte Autofahrerin leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich um 14.50 Uhr in der Stuttgarter Straße. Die Lenkerin eines Opel Corsa wollte auf das Gelände einer Tankstelle einbiegen und musste aufgrund Gegenverkehrs anhalten. Ein 67 Jahre alter Lenker eines Volvo übersah dies und fuhr auf. Dabei verletzte sich die Opel-Fahrerin leicht. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Sachschaden wurde auf 4.500 Euro geschätzt. (sh)

Weilheim/Teck (ES): Gegen parkendes Fahrzeug gekracht

Überhöhte Geschwindigkeit und Unachtsamkeit sind den polizeilichen Feststellungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend, gegen 21.50 Uhr, im Wermeltswiesenweg ereignet hat. Ein 19-jähriger Fahranfänger war mit seinem Peugeot 207 auf dem Wermeltswiesenweg ortsauswärts unterwegs. Weil er viel zu schnell fuhr und zudem nicht aufpasste, übersah er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Smart. Er krachte mit seinem Peugeot ins linke, hintere Fahrzeugheck des Smart, wodurch dieser quer zur Fahrbahn geschleudert wurde. Der Peugeot des Rasers kippte über die Fahrerseite aufs Dach und schleuderte quer über die Straße, bevor er auf dem Dach in einer Garageneinfahrt zum Liegen kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. (cw)

Tübingen (TÜ): Vier Fahrzeuge beschädigt

Am Donnerstag hat sich in der Westbahnhofstraße ein Auffahrunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen ereignet. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Unfall ereignete sich kurz nach 14.30 Uhr. Ein in Richtung B 28 fahrender 36 Jahre alter Lenker eines Pkw Citroen fuhr auf einen verkehrsbedingt wartenden Pkw Dacia einer 43-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Dacia noch auf einen davorstehenden BMW eines 24-Jährigen geschoben. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 4.500 Euro. Eine 27 Jahre alte Lenkerin eines Pkw Opel war in dieselbe Richtung unterwegs, erkannte die Situation nicht und prallte gegen den bereits verunfallten Citroen. Dabei entstand nochmals Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Alle Fahrzeuge blieben fahrbereit. (sh)

Bodelshausen (TÜ): Alkoholisierter Autofahrer leistet Widerstand

Gegen die richterliche Anordnung einer Blutentnahme hat sich ein 25-jähriger Hechinger in der Nacht zum Freitag aufs heftigste gewehrt. Der junge Mann war am Donnerstagabend, gegen 23.40 Uhr, von einer Rottenburger Polizeistreife in der Hechinger Straße mit seinem Audi einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen worden. Weil deutliche Anzeichen auf den Konsum von Alkohol und möglicherweise auch Betäubungsmittel vorlagen, ordnete ein Bereitschaftsrichter die Entnahme von Blutproben an. Ein Atemalkoholtest hatte zuvor einen Wert von über 1,5 Promille angezeigt. Der 25-Jährige wehrte sich gegen die Maßnahmen und beleidigte den Arzt und die Polizeibeamten aufs Übelste. Die Blutentnahmen konnte er jedoch nicht verhindern. Auch der Führerschein wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt. Der Hechinger wird neben Trunkenheit im Verkehr nun auch noch wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte zur Anzeige gebracht. (jh)

