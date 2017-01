POL-RT: Mehrere Einbrüche, Medizinischer Notfall verursachte Verkehrsunfall

Reutlingen (ots) - Bad Urach (RT): Über Bundesstraße geschanzt

Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag im Ermstal ereignet. Gegen 14.40 Uhr schanzte zwischen der Uracher Bleiche und den Uracher Thermen ein Audi A3 quer über die B 28 und prallte mit einem in Richtung Metzingen fahrenen Ford Focus eines 50-Jährigen zusammen. Erst nach weiteren einhundert Metern kam der Audi in einem in Richtung Erms gelegenen Acker zum Stillstand. Der 38 Jahre alte Fahrer des Audi wurde von Unfallzeugen aus dem Fahrzeug geholt und den eintreffenden Rettungskräften übergeben. Er wurde zur weiteren Untersuchung und Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Aus noch unbekannter Ursache war der aus Richtung Dettingen gekommene Audi-Lenker bereits an der Einmündung der Uracher Straße zur B 28 von der Straße abgekommen. Gute fünfhundert Meter war der Audi parallel zur Bundesstraße auf einem Feldweg und über Wiesengelände unterwegs, bevor er in einem Neunziggradwinkel ein Gebüsch durchbrach und über den Straßendamm schanzte. Feuerwehrkräfte banden die beim Unfall ausgelaufenen Betriebsstoffe. Das Umweltschutzamt des Landratsamtes wurde vorsorglich informiert. Die Verkehrspolizei schließt nicht aus, dass der Audi-Fahrer aufgrund eines akuten medizinischen Vorfalls in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt war. Der Ford-Lenker blieb unverletzt. Sachschaden entstand in Höhe von etwa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (sh)

Oberlenningen (ES): Einbruch in Einfamilienhaus

Durch das Aufhebeln einer Terrassentüre hat sich ein Unbekannter zwischen Dienstag, 11.30 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, Zugang zu einem Einfamilienhaus im Eibenweg verschafft. Im Haus durchwühlte der Einbrecher in allen Räumen die Schubladen und Schränke nach Wertvollem. Ob etwas gestohlen wurde, wird derzeit noch ermittelt. Spezialisten der Kriminalpolizei kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rottenburg (TÜ): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Neckarstraße im Stadtteil Kiebingen ist ein Unbekannter am Dienstag, zwischen 10.45 Uhr und 13.15 Uhr, eingedrungen. Nachdem er zuvor erfolglos versucht hatte, über die Kellertüre einzubrechen, schlug er anschließend die Glasfüllung der Haustüre ein und gelangte so ins Gebäude. Ob er bei seiner Suche nach Diebesgut etwas Stehlenswertes gefunden hat, ist noch nicht bekannt. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell