POL-RT: Von Auto eingeklemmt; Einbrüche; Navis und Lenkräder aus Fahrzeugen entwendet; Trickdiebstahl, Unfälle; Verschmutzte Fahrbahn;

Reutlingen (ots) - Junge Frau war eingeklemmt

In einer misslichen Lage ist eine junge Reutlingerin in der Nacht zum Mittwoch gewesen. Gegen Mitternacht stoppte die 21-Jährige ihren Pkw in einer abschüssigen Garagenzufahrt in der Mössingerstraße und stieg aus. Plötzlich rollte der nicht ausreichend gesicherte Pkw los und klemmte die Beine der vor dem Auto stehenden Fahrerin zwischen dem Garagentor und der Fahrzeugfront ein. Vergeblich versuchte die junge Frau sich selbst zu befreien, bevor sie lautstark um Hilfe rief. Anwohner hörten sie zum Glück, kamen und setzten das Fahrzeug zurück. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei schloss einen technischen Defekt aus. Offenbar ist vor dem Aussteigen die Handbremse nicht fest genug angezogen worden. (sh)

Bad Urach (RT): In Wohnhaus eingebrochen

Unbekannte sind am Dienstagabend in ein Wohnhaus in der Breitensteinstraße eingedrungen. Zwischen 18.30 Uhr und 21.15 Uhr hebelten die Diebe ein Fenster zum Untergeschoß auf und gelangten so in das Gebäude. Sie durchsuchten das ganze Haus und durchwühlten Schränke und Kommoden. Die Einbrecher erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag. Hinweise gibt es bislang nicht. (sh)

Walddorfhäslach (RT): Gezielte Aufbrüche von Pkws der Marke BMW und Mercedes (Zeugenaufruf)

Eine professionelle Diebesbande stiehlt zurzeit aus Fahrzeugen der Marken BMW und teilweise auch Mercedes hochwertige Lenkräder und Navigationssysteme.

In der Nacht zum Freitag vergangene Woche hatten die Navidiebe ein Wohngebiet in Wernau im Visier. Hier brachen sie nach Einschlagen von Dreiecksfenstern in sieben BMW-Fahrzeuge ein und bauten die Professional-Navigeräte und M-Sportlenkräder aus und nahmen sie mit. Sie erbeuteten Diebesgut im Wert von rund 50.000 Euro und hinterließen Sachschaden von über 10.000 Euro. Auch in Ostfildern-Scharnhausen sind bereits Anfang November 2016 neun Pkws der Marke BMW auf die gleiche Art und Weise angegangen worden.

Vermutlich in den frühen Morgenstunden des Dienstags schlugen die Diebe in einem Wohngebiet im Ortsteil Walddorf zu. Im Waldenbucher/ Siedler Weg, der Eichen-/Buchen- und Weberstraße öffneten die noch unbekannten Täter, wie bislang zur Anzeige gebracht wurde, sechs BMWs und drei Mercedesfahrzeuge und bauten Lenkräder, Navi- und Commandsysteme fachgerecht aus. An allen Fahrzeugen bis auf ein Cabriolet waren die Dreiecksfenster eingeschlagen. Der angerichtete Schaden und Wert der erbeuteten Teile dürfte mindestens so hoch sein wie bei den Taten in Wernau. Auch in Walddorfhäslach hatten es die Diebe nur auf ganz spezielle hochwertige Lenkräder und entsprechend große Navigeräte abgesehen. Die Kriminalpolizei hat in sämtlichen Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise und Mitfahndung. Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge auf verdächtige Weise im Walddorfhäslacher Wohngebiet aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/96110 beim Polizeiposten Reutlingen-Nord zu melden. (jh)

Dettingen (RT): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Dienstagnachmittag, kurz vor 15.30 Uhr, auf der B 28 bei Dettingen ereignet. Da ein Rettungswagen mit Sondersignalen in Richtung Metzingen unterwegs war, bremste der Verkehr in Richtung Bad Urach ab und wich nach rechts aus. Eine 46-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Ford Fiesta auf den Mercedes eines 22-Jährigen auf, der noch gegen den BWM einer 20-Jährigen geschoben wurde. Der Schaden beträgt etwa 9.000 Euro. Der Wagen der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. (ms)

Dettingen (ES): Trickdiebe unterwegs (Zeugenaufruf)

Zwei ältere Frauen sind am Dienstagnachmittag das Opfer von vermutlich zwei Trickdieben geworden. Gegen 14.30 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Mann bei den Seniorinnen in der Limburgstraße und meinte, dass er wenig zu essen habe. Daraufhin wurde er in die Wohnung gelassen und bekam zwei geschmierte Brotscheiben. Nachdem der Unbekannte gegessen hatte, verließ er das Haus. Im Nachhinein bemerkten die Bewohnerinnen, dass vermutlich ein zweiter Täter durch den ersten hereingelassen worden war. Dieser hatte das Schlafzimmer durchsucht und eine Handtasche mit einer Geldbörse sowie persönlichen Papieren mitgehen lassen. Der Dieb war anschließend über den Balkon und einem Sprung in den Garten geflüchtet. Über den "hungrigen" Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist etwa 20 Jahre alt, schlank und zirka 175 cm groß. Der Mann hat dunkle Haare. Er trug eine türkis-weiß gestreifte Mütze, eine Jacke sowie Turnschuhe mit roten Schnürsenkeln. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021/5010 erbeten. (ms)

Nürtingen (ES): Täter flüchtete durch den Bach

Ein Einbrecher ist am Dienstagnachmittag auf frischer Tat ertappt und bis zu einem Bach verfolgt worden. Eine 24-Jährige betrat gegen 15 Uhr das Wohnhaus der Besitzer einer Baumschule Im Äußeren Bogen im Tiefenbachtal. Hierbei bemerkte sie einen bislang unbekannten Mann, der das Haus verließ. Der Unbekannte hatte zuvor im Schlafzimmer eine Kommode durchsucht, nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts entwendet. Der Täter flüchtete anschließend mit seinem Fahrrad von dem Gelände in stadtauswärtiger Richtung. Die Geschädigten verfolgten ihn bis zu einer Brücke, die momentan aufgrund einer Baustelle gesperrt ist. Der Einbrecher lief anschließend mit seinem Fahrrad durch den Bach, kletterte auf der gegenüberliegenden Seite aus dem Bachbett und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Gesuchte ist etwa 40 Jahre alt und hat dunkle Haare. Er trug dunkle Winterbekleidung. (ms)

Deizisau (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Zu erheblichen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall auf der B 10 bei Deizisau am Mittwochmorgen, kurz vor sechs Uhr geführt. Ein 19-jähriger Plochinger war mit seinem Seat Leon auf der B 10 in Richtung Stuttgart unterwegs. Zu spät erkannte er, dass der Verkehr auf Höhe Deizisau ins Stocken geriet und ein vorausfahrender 35-Jähriger mit seinem Ford C-Max abbremsen und anhalten musste. Er krachte mit solcher Wucht ins Heck des Ford, dass dieser noch auf einen davor stehenden Opel Corsa einer 38-Jährigen aufgeschoben wurde. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden vier Mitfahrer im Ford sowie die Fahrerin des Opel leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung oder ein Rettungswagen waren vor Ort aber nicht erforderlich. Der Ford und der Opel waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 21.000 Euro beziffert. (cw)

Plochingen (ES): Feuerwehreinsatz auf der Bundesstraße

Qualm aus dem Motorraum eines VW Beetle hat am Mittwochmorgen, gegen 7.30 Uhr, zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei auf der Bundesstraße geführt. Eine 38 Jahre alte Fahrerin eines VW Beetle war auf der B 10 in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe Reichenbach bemerkte sie plötzlich wie es aus dem Motorraum ihres Autos zu qualmen begann. Sie hielt sofort auf dem Seitenstreifen an und verständigte Feuerwehr und Polizei. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften anrückte, hatte die Fahrerin bereits selbst nach der Ursache gesucht. Sie fand ein durchgeschmortes Kabel, welches sie selbst löschen konnte, sodass die Feuerwehr nicht mehr tätig werden musste. Ihr Auto wurde im Anschluss von einem Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden hielt sich mit etwa 250 Euro in Grenzen. (cw)

Esslingen (ES): Vorfahrt genommen und hohen Schaden verursacht

Auf der Sirnauer Brücke ist es am Dienstag, gegen 21.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Ein 18 Jahre alter Lenker eines VW Tiguan kam aus Richtung Zell und bog von der Sirnauer Brücke in Richtung Göppingen (B 10) ab. Dabei übersah der junge Fahrer einen 50 Jahre alten Lenker eines 3er-BMW, welcher von Sirnau in Richtung Zell unterwegs war und Vorfahrt hatte. Nach dem Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist mit etwa 50.000 Euro beträchtlich. (sh)

Weilheim an der Teck (ES): Knapp zwanzig Kilometer lange Ölspur (Zeugenaufruf)

Eine massive Öl- und Dieselspur ist am Montag der Auslöser für einen gemeindeübergreifenden Feuerwehreinsatz gewesen. Entdeckt und gemeldet wurde die Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer gegen 18 Uhr in der Weilheimer Innenstadt. Die Feuerwehr rückte aus, um die ausgetretenen Betriebsstoffe zu binden und die Fahrbahn zu reinigen. Derweil überprüfte die Polizei das Ausmaß der Ölspur. Der Verursacher fuhr von Dettingen über Kirchheim-Nabern in das Bissinger Gewerbegebiet, weiter entlang der K 1250 und K 1252 in das Wohngebiet Weilheim-Egelsberg und parkte offenbar kurzzeitig auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bissinger Straße. Anschließend durchquerte er die Weilheimer Innenstadt auf der Brunnenstraße, wo er beim Halten an der Kreuzung zur Bahnhof- und Oberen Grabenstraße eine deutliche Fülle von Betriebsflüssigkeiten verlor. Der weitere Verlauf der Spur führte über die L 1214 nach Aichelberg. In Zell unter Aichelberg verlor sich die Spur des unbekannten Verursachers. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt das Polizeirevier in Kirchheim unter Teck (Tel. 07021/5010) entgegen.

Esslingen (ES): Fußgänger in den Rücken gefahren

Auf einem Verbindungsweg zwischen der Eichendorffstraße und der Hohenheimer Straße sind am Dienstagabend ein Radfahrer und ein Fußgänger zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich gegen 18.40 Uhr. Ein 30 Jahre alter Radfahrer war auf der nur etwa 230 cm breiten Gefällstrecke beim Pliensaufriedhof bergab unterwegs. Zu spät erkannte der Radler in der Dunkelheit den am rechten Fahrbahnrand ebenfalls bergab gehenden 50 Jahre alten Fußgänger. Der Radfahrer prallte in den Fußgänger und beide kamen zu Fall. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Fußgänger in ein Krankenhaus. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. (sh)

Rottenburg (TÜ): Rote Ampel übersehen

An der ampelgeregelten Anschlussstelle der L 361 mit der L 371, in der Sülchenstraße, ist es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 22.15 Uhr. Eine 65 Jahre alte Lenkerin eines VW Golf fuhr von Wurmlingen in Richtung Rottenburg. Zu spät bemerkte sie die umschaltende Ampelanlage und fuhr bei Rot in die Einmündung. Der VW kollidierte mit einem aus Richtung L 361 eingefahrenen Renault Kangoo eines 36-Jährigen. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Renault befand sich zudem eine 26 Jahre alte Mutter mit einem wenige Wochen alten Kleinkind. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro. (sh)

