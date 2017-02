POL-REK: Kriminalprävention erweitert Beratungsangebot - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Wegen der großen Nachfrage werden im Februar drei weitere Termine angeboten.

Zum Thema Einbruchsschutz beraten die Experten der Kriminalprävention zu technischen- und Verhaltensaspekten. Mit teilweise einfachen Änderungen können Sie Ihr Eigentum besser vor einem Einbruch schützen. Vernachlässigen Sie dabei nicht vermeintlich schwer zugängliche Türen und Fenster in den Obergeschossen. Die für Februar angesetzten Termine waren rasch ausgebucht.

Darum werden kurzfristig diese zusätzlichen Termine angeboten:

Donnerstag, 16.02.2017, 14:00 - 16:00 Uhr Mittwoch 22.02.2017, 14:00 - 16:00 Uhr Freitag, 01.03.2017, 10:00 - 12:00 Uhr

Die Beratungen finden in den Räumlichkeiten des Kommissariats auf der Luxemburger Straße 303a statt. Die nächsten Termine sind am 08., 13. und 20. Februar. Kündigen Sie sich bitte wegen der großen Nachfrage telefonisch unter 02232 52 -4816 oder -4817 an. (ha)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell