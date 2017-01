POL-REK: Schulwegunfall/ Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ein achtjähriger Junge verletzte sich schwer.

Am Freitagmorgen (27. Januar) fuhr eine 47-jährige mit ihrem Pkw auf der Straße "Auf der Helle" in Richtung Mozartstraße in Quadrath-Ichendorf. In Höhe der Hausnummer 28 trat der achtjährige Schüler auf die Straße um diese zu überqueren. Er prallte gegen die rechte Seite des Pkw und stürzte. Die Pkw-Fahrerin und weitere Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte den Jungen in eine Universitätsklinik, wo er stationär verblieb. Die Mutter des Jungen wurde informiert. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. (bb)

