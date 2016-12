POL-PDNW: Körperverletzung zum Nachteil einer 26jährigen

Neustadt/Weinstraße (ots) - In den frühen Morgenstunden des Heiligen Abends (24.12.2016, 04.52 h) wurde eine Neustadterin in der Nähe der Sparkasse in der Schütt durch mehrere Personen zusammengeschlagen. Beteiligt soll hier eine aus 7 bis 8 Personen bestehende Gruppe gewesen sein (eine Person davon weiblich), die aus nicht bekannten Gründen der Frau zunächst das Handy aus der Hand schlugen, sie beleidigten und schlugen und treten. Ein Bekannter der Geschädigten habe versucht die Tätergruppe zurückzuhalten, was jedoch nicht gelangt. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in Krankenhaus verbracht. Hinweise auf die Tätergruppe und den Tathergang bitte an die Polizei Neustadt unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.

