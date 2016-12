POL-PPWP: Einbrecher kommen am hellichten Tag

Trippstadt/Kreis Kaiserslautern (ots) - Am hellichten Tag haben Unbekannte am Mittwoch versucht in ein Einfamilienhaus im Fichtenweg einzubrechen. Die Geschädigten hatten das Anwesen gegen 11 Uhr verlassen. Bei ihrer Rückkehr gegen 13.30 Uhr bemerkten sie, dass das Schloss der Haustür nicht mehr richtig funktionierte und eine Verkleidung schief saß. In das Haus war aber zum Glück niemand eingedrungen, Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell