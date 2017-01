POL-REK: Einbrecher scheiterten an der Wohnungstür - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots) - In der Zeit zwischen Montag (23. Januar) 06.30 Uhr und Dienstagabend (24. Januar) 18.50 Uhr brachen Diebe viermal in Wohnungen und Häuser ein. Neue Beratungstermine der Polizei zum Schutz vor Einbrüchen finden statt.

Am Montag (23. Januar) hebelten unbekannte Täter zwischen 06.30 Uhr und 13.15 Uhr in Wesseling, in der Konstanzer Straße eine Terrassentür eines Reihenhauses auf. In der Paulstraße schlugen sie an einer Wohnung am Dienstag (24.Januar) zwischen 07.00 Uhr und 18.45 Uhr ein Fenster eines Mehrfamilienhauses ein. In der Liblarer Straße in Brühl hebelten Unbekannte am Dienstagabend (24.Januar) gegen 18:50 Uhr eine Terrassentür auf. Sie flüchteten unerkannt als der Geschädigte nach Hause kam. In Frechen hebelten die Einbrecher am Dienstag (24. Januar) zwischen 12.00 Uhr und 18:40 Uhr an einem Reihenhaus eine Terrassentür auf. Bei einem Versuch zwischen Montag (23.Januar) 20.30 Uhr und Dienstag (24.Januar) 14.45 Uhr, eine Wohnungstür in der Mauritiusstraße aufzubrechen, scheiterten die unbekannten Täter. Ob die Täter bei den Einbrüchen etwas entwendeten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei, Telefon 02233 52-0 zu melden.

Präventionshinweise / Beratungstermine Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit! Schließen die Wohnungs- und Haustüren ab! Verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei, wenn Sie in Ihrem Wohnumfeld/ ihrer Nachbarschaft verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten.

Die nächsten Beratungstermine zum Schutz vor Wohnungseinbruch finden im Februar 2017 an folgenden Terminen statt: Mittwoch, 08.02.2017, 10.00 - 12.00 Uhr Montag, 13.03.2017, 14.00 - 16.00 Uhr Montag, 20.02.2017, 14.00 - 16.00 Uhr Ort der Veranstaltungen sind die Räume der Beratungsstelle in Hürth, Luxemburger Straße 303a. Anmeldungen hierzu bitte unter Telefon: 02233 52-4816 oder -4817. Weitere Informationen zum Thema "Einbruchschutz" finden Sie auf unserer Internetseite https://www.polizei.nrw.de/rhein-erft-kreis .(cb)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell