POL-REK: Polizei stellt gefälschte Elektronikartikel sicher- Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Nach einem Hinweis des Zolls durchsuchten Polizeibeamte eine Wohnung in Kerpen.

Die Ermittlungen führten zu zwei Männern aus Kerpen, die einen Internethandel betrieben. Eine Wohnungsdurchsuchung bei den beiden Tatverdächtigen am 1. Dezember in Kerpen-Horrem führte zu der Beschlagnahme von über 8000 gefälschten Produkten aus dem Bereich des Mobiltelefonzubehörs. Die aus dem asiatischen Raum stammenden Plagiate (Ladekabel, Kopfhörer und weiteres Zubehör) sollten, ersten Ermittlungen zufolge, im Internet verkauft werden. Die beigefügten Fotos zeigen ein Teil der beschlagnahmten Ware. Das Kriminalkommissariat 12 in Hürth leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Markengesetz gegen die beiden 55 und 32 Jahre alten Tatverdächtigen ein. (wp)

Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell