Highlights - * Juan Carlos Gordillo zeigt TENCEL(TM) Denim Kollektion * Kollektion "Discover" wird am Sonntag in Fashion Show präsentiert * Kreationen aus TENCEL(TM) Denim Fasern mit außergewöhnlicher Geschmeidigkeit Wien - Die Lenzing Gruppe, Weltmarktführer bei Spezialfasern aus dem natürlichen Rohstoff Holz, bringt den weit über die Grenzen seines Landes bekannten Designer Juan Carlos Gordillo auf die Vienna Fashion Week. Die Damen-Kollektion des Guatemalteken mit dem Namen "Discover" wird am Sonntag, den 16. September um 18 Uhr im Museumsquartier erstmals vorgestellt. Juan Carlos Gordillos Sorgfalt zeigt sich schon bei der Auswahl der Materialien, die der Designer für seine Entwürfe verwendete. "Discover" ist zu 100 Prozent ökologisch ausgerichtet: Von den 30 Outfits der Kollektion wurden 15 aus recycelten Stoffen hergestellt, 15 enthalten außerdem Fasern der Marke TENCEL (TM) Denim: hochwertige Fasern der Lenzing Gruppe, deren Holz aus garantiert nachhaltigen Quellen - Wälder mit nachhaltig betriebener Forstwirtschaft - stammt. Die natürlichen Stoffe mit TENCEL(TM) Denim Fasern, die für eine strapazierfähige, aber seidig-sanfte Textur sorgen, zeichnen sich durch einen eleganten Look mit luxuriösem Touch aus und sind wie geschaffen für einen nachhaltigen Lebensstil. "Es war uns eine Ehre, Juan Carlos Gordillo mit Stoffen aus unseren TENCEL(TM) Denim Fasern zu unterstützen, und die Vienna Fashion Week ist definitiv die perfekte Bühne, um unsere Zusammenarbeit zu präsentieren. Nicht zuletzt, da unser Unternehmen in Österreich beheimatet ist", sagt Marco Schlimpert, Senior Vice President Europe & Americas der Lenzing Gruppe. "Die Forderung nach Verantwortung in der Modeindustrie ist eine Tatsache und es ist erstaunlich zu sehen, wie kreative Talente wie Juan Carlos Gordillo sich für einen solchen Bewusstseinswandel einsetzen. Die Lenzing Gruppe setzt mit TENCEL(TM) Denim und zahlreichen weiteren Innovationen auf umweltverträgliche Produktionsprozesse in einem geschlossenen Kreislauf, die aus Holz Cellulosefasern mit hoher Ressourceneffizienz und geringer Umweltbelastung herstellen." "TENCEL(TM) Denim war die richtige Wahl für mich, weil es beweist, dass nachhaltige Mode keine Kompromisse in Sachen Look und Stil eingehen muss: Die Design-Entwürfe werden bei der Fashion Show spektakulär aussehen", verspricht Juan Carlos Gordillo, "und das Wichtigste für mich ist dabei die Garantie mit einem Stoff zu arbeiten, der in einem umweltfreundlichen Verfahren hergestellt wurde." "Discover" entspringt dem Wunsch, auf eine Reise entlang der Route 66 zu entfliehen. Die Kollektion präsentiert die elegante, moderne, vom Country-Style inspirierte Interpretation zeitgenössischer Frauen mit einem starken emotionalen Einschlag, der aus dem lateinamerikanischen Erbe stammt. Jeder Look ist einzigartig: eine gut gewählte Kombination von Stoffen und ansprechenden Rüschen-Details sowohl bei den engen Kleidern als auch bei den Oversize-Teilen. Denim-Shorts, Blusen mit asymmetrischen Linien, Hemdkleider - jedes einzelne Teil der Kollektion zeigt die wahre Essenz der Frau, wie Juan Carlos Gordillo sie sieht. Die Wiener Fashion Week 2018 ist für Juan Carlos Gordillo ein weiterer Beleg für seinen - aus der Crowdfunding-Erfahrung entsprungenem - vielversprechenden Erfolg. "Crowdfunding hat mir überhaupt erst die Möglichkeit eröffnet, mein Talent in der ersten Liga der internationalen Fashion-Welt zu zeigen. Ich sah, dass die Leute begannen meine Arbeit zu lieben, und das war die wirkliche Motivation für mich. Es ist sicher noch ein langer Weg mit so manchen Hindernissen. Aber ich glaube, dass es nicht nur darum geht Erfolg zu haben, sondern vielmehr darum, meine Mode zu zeigen - meine Kunst."

