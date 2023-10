Heise Medien

Tech-Talente finden und fördern durch Qualifizierung

heise Academy und c't veröffentlichen Whitepaper zur IT-Weiterbildung

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Weiterbildung ist ein wichtiges Instrument der Personalentwicklung - sei es bei der Qualifizierung von Quereinsteigern, zur Förderung der Mitarbeiterzufriedenheit oder als Teil eines umfassenden Employer Brandings. Gerade bei IT-Themen besteht kontinuierlich Bedarf an betrieblicher Weiterbildung - nicht zuletzt, weil Unternehmen die Defizite des deutschen Bildungssystems bei der Digitalisierung kompensieren müssen. Das schreibt c't-Redakteurin Dorothee Wiegand in ihrem Whitepaper, in dem sie im Auftrag der heise Academy den aktuellen Stand der IT-Weiterbildung anhand von Studien und Umfragen untersucht. Das Whitepaper steht hier zum kostenlosen Download bereit.

Der diesjährige Bildungsbericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mit aktuellen Zahlen aus dem Jahr 2022 zeigt: Deutschland hat im internationalen Vergleich Aufholbedarf bei der Weiterbildung, nicht zuletzt in der sehr dynamischen ITK-Branche. Derzeit sind Künstliche Intelligenz, Cloud-Computing und Robotik die Treibertechnologien, weitere Themen, etwa IT-Sicherheit oder Datenanalyse, bleiben wichtig.

Mit Blick auf diese Zukunftskompetenzen berichteten 59 Prozent der Befragten von einem sogenannten Skill-Gap. Das bedeutet, dass die aktuell im Unternehmen vorhandenen Kompetenzen nicht oder nicht vollständig den Kompetenzanforderungen für Unternehmenserfolg und Wettbewerbsfähigkeit in den kommenden fünf bis zehn Jahren entsprechen. Die drei von Führungskräften und Personalfachleuten am häufigsten genannten Gründe für den Skill-Gap sind Personalmangel, die Digitalisierung allgemein sowie neue digitale Technologien. Auf die Frage "In welchen Bereichen sehen Sie diesen Skill-Gap?" nannten die Befragten am häufigsten den Bereich "IT & Datenanalyse". Als wichtigste Zukunftskompetenz für die nächsten fünf bis zehn Jahre sahen sie "Digitale Kommunikation" an.

"Die Ergebnisse des OECD-Bildungsberichtes unterstreichen eindrucksvoll, dass IT-Weiterbildung der Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg ist", sagt Konstantinos Toubekis, General Manager bei der heise Academy. "Außerdem haben diverse Untersuchungen gezeigt, dass digitale Weiterbildungsformate auch nach Corona in allen ihren Ausprägungen bleiben werden. Sie sind flexibel einsetzbar und passen sich dem Zeitrahmen der Lernenden an."

Wer sich für die Key Facts zur IT-Weiterbildung interessiert, kann das Whitepaper hier kostenlos downloaden.

Die heise Academy bietet vielfältige Lerninhalte und Weiterbildungsangebote rund um das lebenslange und selbstbestimmte Lernen für IT-Professionals im beruflichen Kontext. Dazu gehören nicht nur digitale Kurse, Online-Konferenzen und Webinare, sondern auch weitere Veranstaltungen und Events wie die iX Workshops sowie passende Lernangebote unserer Partner wie Rheinwerk und dpunkt.verlag.

Original-Content von: Heise Medien, übermittelt durch news aktuell