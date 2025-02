HASBRO Deutschland GmbH

Wir bekommen "Nachwutz"!

Mama Wutz ist schwanger und Peppa wird zum zweiten Mal große Schwester

Neu Isenburg (ots)

Exklusiver Serienausschnitt vor TV-Premiere zeigt Reaktionen von Peppa und Schorsch

Seit über 20 Jahren begeistert PEPPA PIG weltweit Kinder und Eltern

Für Familie Wutz beginnt ein neues aufregendes Kapitel: Mama Wutz enthüllt diesen Samstag, den 1. März 2025, um 7 Uhr in der Serienfolge PEPPA PIG "Die große Neuigkeit" im TOGGO Programm bei SUPER RTL ihre Schwangerschaft. Der "Nachwutz" wird für viel Freude sorgen und das Gefüge der beliebten Familie grundlegend ändern und weiterentwickeln.

"Oh, es ist herrlich!" berichtet Mama Wutz und fügt hinzu: "Und ich bin noch ein bisschen überwältigt von dem Gedanken, dass hier bald DREI Kinder unter fünf rumrennen. Aber im Grunde sind wir einfach nur begeistert!" Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, wissen sie noch nicht. Mama Wutz hat bereits angekündigt, dass sie die Fans auf ihrer Reise durch die Schwangerschaft in der Fernsehserie mitnehmen wird. "Papa Wutz schlägt auch dauernd Namen vor. Aber ich denke, wir finden den passenden Namen, wenn das Baby da ist. So war's auch bei Peppa und Schorsch", ergänzt Mama Wutz.

Wie die beiden Kinder auf ihr neues Geschwisterchen reagieren, zeigt ein exklusiver Serienausschnitt vorab. Die deutsche TV-Premiere der gesamten Folge läuft diesen Samstag, den 1. März 2025, um 7 Uhr im TOGGO Programm bei SUPER RTL. Alle neuen PEPPA PIG-Folgen gibt es auch in der TOGGO App und auf RTL+.

Peppa und Schorsch als große Geschwister

Während Peppa schon Erfahrungen in ihrer Rolle als große Schwester hat, muss sich ihr Bruder Schorsch noch an die neue Situation gewöhnen. Dabei kann sie ihn nun unterstützen und ihm helfen, mit möglicherweise neuen Gefühlen umzugehen. Das bietet ebenfalls den kleinen Zuschauern, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden, Orientierung und Selbstvertrauen. Das Baby wird eine neue Dynamik in den Familienalltag bringen und nicht nur die Kinder, sondern auch Mama und Papa Wutz werden sich neuen Herausforderungen und Rollenaufteilungen stellen müssen.

Über PEPPA PIG

Peppa Pig ist eine britische Vorschul-Zeichentrickserie, die seit 20 Jahren in über 180 Ländern ausgestrahlt wird. Die Serie handelt von Peppa Wutz, einem frechen kleinen Schweinchen, das mit seiner Familie - dem jüngeren Bruder Schorsch, Mama Wutz und Papa Wutz - sowie einer vielfältigen Gemeinschaft von Freunden zusammenlebt. Die weltweit erfolgreiche Marke spricht die Verbraucher über verschiedene Kanäle an: vom Fernsehen über Themenparks bis hin zum Einzelhandel. Als eine Freundin ermutigt Peppa Pig Kinder dazu, gemeinsam die Welt um sie herum zu erkunden, und gibt ihnen das Selbstvertrauen, jeden ersten Schritt als ein neues Abenteuer zu betrachten.

Über Hasbro

Hasbro ist ein führendes Unternehmen für Spiele, IPs und Spielwaren, dessen Mission es ist, durch die Magie des Spiels Freude und Gemeinschaft zu schaffen. Mit über 164 Jahren Erfahrung liefert Hasbro bahnbrechende Spielerlebnisse und erreicht über 500 Millionen Kinder, Familien und Fans auf der ganzen Welt durch analoge und digitale Spiele, Videospiele, Spielzeuge, lizenzierte Verbraucherprodukte, ortsbezogene Unterhaltungsangebote, Film, Fernsehen und mehr. Dank seines "Franchise-First"-Ansatzes erschließt Hasbro den Wert sowohl neuer als auch älterer IPs, darunter MAGIC: THE GATHERING, DUNGEONS & DRAGONS, MONOPOLY, HASBRO GAMES, NERF, TRANSFORMERS, PLAY- DOH und PEPPA PIG, sowie den erstklassiger Partnermarken. Angetrieben von seinem Portfolio mit Tausenden von kultigen Marken und einem breit gefächerten Netzwerk von Partnern und Tochterstudios bringt Hasbro Fans zusammen, wo immer sie sind - vom Spieltisch bis zum Bildschirm. Seit mehr als einem Jahrzehnt wird Hasbro immer wieder für sein gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet, u. a. als eines der "100 Best Corporate Citizens" von 3BL Media, als "JUST Capital Industry Leader 2025", als eine der "50 Most Community-Minded Companies" der USA von Civic 50 und als "Brand that Matters" von Fast Company. Für weitere Informationen besuchen Sie https://corporate.hasbro.com oder @Hasbro auf LinkedIn.

Deutsche Informationen zu den Produkten von Hasbro finden Sie auf hasbro.de.

