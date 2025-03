Terre des Hommes Deutschland e.V.

Terre des Hommes-Appell an die Koalitionspartner: Eigenständiges Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit muss bestehen bleiben

Osnabrück/Berlin (ots)

Die Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes warnt die Koalitionspartner dringend vor einer Auflösung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). "Das BMZ sorgt für langfristige entwicklungspolitische Partnerschaften, bezieht bei seinem Ansatz der Hilfe zur Selbsthilfe auch Nichtregierungsorganisationen ein und entspricht damit unserem Verständnis von wertegeleiteter Politik, die fortgesetzt und finanziell entsprechend ausgestattet sein muss", erklärte Joshua Hofert, Vorstandssprecher von Terre des Hommes. "Die Eigenständigkeit der deutschen Entwicklungszusammenarbeit hilft dabei, langfristige Ziele zu verfolgen, und sollte nicht leichtfertig aufgegeben werden. Eine durchaus sinnvolle Reform, die mehr Kohärenz, Synergieeffekte und damit Einsparungen ermöglicht, hängt nicht von der Fusion zweier Ministerien ab."

Weltweit leben über 460 Millionen Kinder in Ländern, in denen Kriege oder gewaltsame Konflikte herrschen. Um ihnen zu helfen, muss der Koalitionsvertrag an der international vereinbarten ODA-Quote von 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungszusammenarbeit festhalten. "Das wäre ein starkes Signal dafür, dass Deutschland bereit ist, bei der bevorstehenden Regierungsbildung internationale Verantwortung zu übernehmen und unter der Federführung des BMZ weltweit Armut zu bekämpfen und zu Krisenprävention und Stabilität beizutragen", so Joshua Hofert.

Original-Content von: Terre des Hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell