Hungerkrise: Millionen Kinder sind ohne entschlossenes Handeln vom Tod bedroht

Osnabrück (ots) - Am 15. August 2021 übernahmen die Taliban nach 20 Jahren erneut die Macht in Afghanistan. Ein Jahr danach ist das Land in einer schweren wirtschaftlichen und humanitären Krise: "Es herrscht eine massive Hungersnot. Für die Kinder in Afghanistan geht es um ihr Überleben", so Beat Wehrle, ...

