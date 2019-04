terre des hommes Deutschland e.V.

David Bennent wird neuer Botschafter für terre des hommes

Der Schauspieler David Bennent wird Botschafter des internationalen Kinderhilfswerks terre des hommes. Der bekannte Theaterdarsteller und Schauspieler erlangte früh Ruhm durch seine Rolle in Volker Schlöndorffs Verfilmung des Romans »Die Blechtrommel« von Günter Grass. Er spielt heute in zahlreichen Theater- und Filmproduktionen.

»Ich freue mich darauf, mich gemeinsam mit terre des hommes für die Verbesserung der Lebenssituationen von Kindern weltweit einzusetzen«, so David Bennent. »Ich war bereits für terre des hommes in der Schweiz aktiv und möchte nach dem Umzug nach Deutschland mein Engagement gern hier weiterführen. Die Situation von Kindern, die unter unmenschlichen Bedingungen in der Textilindustrie arbeiten, liegt mir besonders am Herzen. Mit terre des hommes habe ich eine Organisation an meiner Seite, die sich mit konkreter Hilfe wie auch auf politischer Ebene gegen Gewalt und Ausbeutung von Kindern einsetzt.«

»Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit David Bennent«, erklärte Albert Recknagel, Vorstandssprecher von terre des hommes. »Er engagiert sich schon seit langem gegen Gewalt an Kindern und passt als politisch denkender Mensch gut zu terre des hommes.«

