Aufregende Neustarts und kindgerechte Unterhaltung: Ostern bei CinemaxX

Neustarts und erweitertes Programm der Mini Mornings

Gutscheinboxen als Geschenkideen passend zu den Feiertagen

Letzte Chance: VAIANA 2, MUFASA: DER KÖNIG DER LÖWEN, SONIC THE HEGEHOG 3, DIE DREI ??? UND DER KARPATENHUND und WOODWALKERS wieder im Programm

Ostern wird bunt bei CinemaxX - und zwar mit einem aufregenden Programm für jedes Alter. Denn die vielen bereits angelaufenen Highlights vergangener Wochen werden um aufregende Neustarts ergänzt: Der von Kritiker*innen gefeierte Horror-Blockbuster BLOOD & SINNERS freut sich ebenso wie DROP - TÖDLICHES DATE und WARFARE auf begeisterte Kinobesuchende über die Osterzeit. An die Kleineren wurde ebenfalls gedacht: DIE HÄSCHENSCHULE - JAGD NACH DEM GOLDENEN EI wird an jedem Morgen des verlängerten Wochenendes zu sehen sein. Zusätzlich werden ausgewählte Titel nur für Ostern wieder ins Programm aufgenommen. Somit haben alle Kinofans die Chance, VAIANA 2, MUFASA: DER KÖNIG DER LÖWEN, DIE DREI ??? UND DER KARPATENHUND, SONIC THE HEDGEHOG 3 und WOODWALKERS nachzuholen. Die derzeit zweiterfolgreichste Videospielverfilmung aller Zeiten, EIN MINECRAFT FILM, wird ebenso auch über die Feiertage zweifellos langjährige Fans und alle Interessierte begeistern - in Deutsch, Englisch, 2D und 3D.

Nur am Osterwochenende wieder im Programm

VAIANA 2

MUFASA: DER KÖNIG DER LÖWEN

DIE DREI ??? UND DER KARPATENHUND

SONIC THE HEDGEHOG 3

WOODWALKERS

Reguläres Filmprogramm

DOGMAN: WAU GEGEN MIAU

MOON, DER PANDA

EIN MINECRAFT FILM (in 2D & 3D, DE & OV)

A WORKING MAN (DE & OV)

WUNDERSCHÖNER

LIKE A COMPLETE UNKOWN

BRIDGET JONES - VERRÜCKT NACH IHM

SCHNEEWITTCHEN (DE & OV)

Neustarts: ab 17. April im Kino

BLOOD & SINNERS (DE & OV)

DROP - TÖDLICHES DATE (DE & OV)

WARFARE (DE & OV)

Mini Mornings

DIE HÄSCHENSCHULE - JAGD NACH DEM GOLDENEN EI

Wenn auch in diesem Jahr eine kleine Aufmerksamkeit den Osterbrunch verschönern soll: CinemaxX bietet Geschenkideen in unterschiedlichen Variationen, die vom einfachen 5-Euro-Kino-Wertgutschein bis hin zu umfangreicheren Gutscheinboxen reichen. Diese können vor Ort gekauft oder online bestellt und zuhause ausgedruckt werden.

Nähere Informationen dazu finden sich hier.

Über CinemaxX

Die CinemaxX Gruppe zählt zu den bekanntesten Kinobetreibern in Deutschland und umfasst 30 Kinos mit insgesamt 257 Leinwänden in 26 Städten, davon ein Arthouse Kino in Hamburg, das HOLI. 1990 wurde die Marke CinemaxX ins Leben gerufen. CinemaxX steht für höchste Qualitätsstandards im Bereich Bild, Ton und Sitzkomfort. CinemaxX beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiter*Innen. Seinen Firmensitz hat das Unternehmen in Hamburg. Vom Headquarter aus werden alle Betreuungsaktivitäten für die deutschlandweit 30 Kinos ausgeführt. CinemaxX ist seit 2012 Teil von Vue. Vue mit Sitz in London ist einer der weltweit führenden privaten Kinobetreiber. Das Unternehmen betreibt die angesehensten Marken in den wichtigsten europäischen Märkten und ist in insgesamt acht Ländern an 225 Standorten mit 1.966 Leinwänden aktiv. Vue ist dabei führend in Großbritannien, Irland, Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, Italien, Polen und Litauen.

