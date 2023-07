Ferienkino für Familien bei CinemaxX / Vergünstigungen, Aktionen und Unterhaltungsprogramm

CinemaxX Holdings GmbH

Familien-Sommer: CinemaxX bietet buntes Ferienkino für Klein und Groß

Vom 13. Juli bis 13. September: Erwachsene zahlen den Kinderpreis

Ab 20. Juli exklusiv bei CinemaxX: TIMMYS SOMMERABENTEUER Mitmachkino

3 x FAMILY PREVIEW: LASSIE - EIN NEUES ABENTEUER, KANNAWONIWASEIN und PONYHERZ

Jeden Samstag- und Sonntagvormittag: CinemaxX MINI MORNINGS

Ferienzeit ist Familienzeit. Deshalb gibt's diesen Sommer beim CinemaxX Ferienkino zahlreiche Vergünstigungen, Aktionen und ein buntes Unterhaltungsprogramm für Klein und Groß. Heute startet das CinemaxX Familienangebot, bei dem Erwachsene zwei Monate lang an ausgewählten Kino-Standorten in Begleitung eines Kindes den Kinderpreis bzw. den Super-Sparpreis bezahlen - gültig für alle Filmtitel mit einer FSK 0 bis FSK 12. Mitmachkino für Klein und Groß gibt's ab dem 20. Juli mit TIMMYS SOMMERABENTEUER exklusiv bei CinemaxX. Das dreijährige Lamm Timmy ist Teil der Welt von SHAUN DAS SCHAAF und kommt diesen Sommer in insgesamt sechs Episoden voller Musik, Abenteuer und Spaß ins CinemaxX. Hierbei können ihn Kleinkinder und Eltern in einstündigen FSK 0-Vorstellungen aktiv begleiten, mitsingen und tanzen. Im Juli und August warten außerdem drei Vorpremieren in der CinemaxX FAMILY PREVIEW: Am 23. Juli gibt es LASSIE - EIN NEUES ABENTEUER auf der Leinwand, am 13. August folgt KANNAWONIWASEIN, eine Woche später, am 20. August läuft PONYHERZ. Außerdem ganzjährig bei CinemaxX? Die CinemaxX MINI MORNINGS! Hier gibt es jeden Samstag und Sonntag ausgewählte Filme ohne Altersbeschränkung, mit kurzem Vorprogramm und jeder Menge Spaß zum Preis von 2,99 Euro.

Auf welche Filme sich Familien in den Ferien bei CinemaxX freuen können?

Aktuelle FSK 0 Filme im CinemaxX sind ELEMENTAL, MIRACULOUS: LADYBUG & CAT NOIR - DER FILM. Am 20. Juli startet LOU - ABENTEUER AUF SAMTPFOTEN. In der FAMILY PREVIEW am 23. Juli gibt es LASSIE - EIN NEUES ABENTEUER. Familien-Filmhighlights mit FSK 12 sind SPIDER MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE, BARBIE am 19. Juli in der SPARKLE PREVIEW und ab dem 20. Juli regulär, GEISTERVILLA startet am 27. Juli (FSK noch unbekannt). In der FAMILY PREVIEW im August warten am 13. KANNAWONIWASEIN (offizieller Filmstart am 17. August) und PONNYHERZ am 20. August (offizieller Filmstart: 24. August) Weitere Familien-Filmstarts im August sind TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES (Filmstart: 3. August) und BLUE BETTLE (17. August).

Ferienkino für Familien bei CinemaxX im Überblick

CinemaxX Familienangebot I Kinderpreise für alle*

Familienangebot vom 13. Juli bis 13. September 2023

Gültig für Filme von FSK 0 bis FSK 12

In: Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Essen, Freiburg, Göttingen, Halle, Hamburg-Dammtor, Hamburg-Harburg, Hamburg-Wandsbek, Heilbronn, Magdeburg, Mülheim, München, Offenbach, Oldenburg, Regensburg, Sindelfingen, Stuttgart (LH), Stuttgart (SI), Trier

* Erwachsene zahlen in Begleitung eines Kindes bis 12 Jahren den Kinderpreis bzw. den Super-Sparpreis.

TIMMYS SOMMERABENTEUER I Gemeinsames Singen & Tanzen im Kino

TIMMYS SOMMERABENTEUER ab dem 20. Juli 2023 exklusiv in allen CinemaxX Standorten

Einstündiges Mitmachkino für Kleinkinder und Eltern (FSK 0)

Als Teil der Welt von SHAUN DAS SCHAAF erlebt das Lamm TIMMY diesen Sommer mit seinen Freunden im Kindergarten lustige Abenteuer

CinemaxX MINI MORNINGS I Familienkino ab 3 Jahren zum Preis von 2,99 Euro

Jeden Samstag- und Sonntagmorgen gibt es im CinemaxX Filmspaß für die ganze Familie* bei den CinemaxX MINI MORNINGS

Der Preis gilt pro Person und ausschließlich für die Mini Mornings Filme

Eine Übersicht und Spielzeiten der Mini-Mornings Filme gibt es hier

* Zutritt zu Mini Mornings Filmen für Erwachsene nur in Begleitung mindestens eines Kindes bis 12 Jahren

Über CinemaxX

Die CinemaxX Gruppe zählt zu den bekanntesten Kinobetreibern in Deutschland und umfasst 30 Kinos mit insgesamt 257 Leinwänden in 26 Städten, davon ein Arthouse Kino in Hamburg, das HOLI. 1990 wurde die Marke CinemaxX ins Leben gerufen. CinemaxX steht für höchste Qualitätsstandards im Bereich Bild, Ton und Sitzkomfort. CinemaxX beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiter*Innen. Seinen Firmensitz hat das Unternehmen in Hamburg. Vom Headquarter aus werden alle Betreuungsaktivitäten für die deutschlandweit 30 Kinos ausgeführt. CinemaxX ist seit 2012 Teil von Vue International. Vue International mit Sitz in London ist einer der weltweit führenden, privaten Kinobetreiber. Das Unternehmen betreibt die angesehensten Marken in den wichtigsten europäischen Märkten und Taiwan und ist in insgesamt neun Ländern an 228 Standorten mit 2.000 Leinwänden aktiv. Die Vue Gruppe ist dabei führend in Großbritannien, Irland, Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, Italien, Polen, Litauen und Taiwan.

