CinemaxX eröffnet den Blockbuster Sommer 2023!

Cooles aus Hollywood für heiße Temperaturen

Film ab: CinemaxX Blockbuster Sommer startet heute!

Große Hollywood Stars im Juni, Juli und August auf der Leinwand

INDIANA JONES, MISSION IMPOSSIBLE, BARBIE, OPPENHEIMER & Co.

Der Sommer wird heiß. Und das nicht nur aufgrund der Temperaturen. Hollywood läuft auf Hochtouren und deshalb serviert CinemaxX auf seinen Leinwänden im Juni, Juli und August ein Filmhighlight nach dem anderen. Der Blockbuster Sommer 2023 bei CinemaxX startet heute mit Harrison Ford alias INDIANA JONES UND DAS RAD DES SCHICKSALS und damit dem fünften Teil der erfolgreichen Filmreihe. Im Juli folgen Tom Cruise mit MISSION IMPOSSIBLE 7 - DEAD RECKONING TEIL EINS, Margot Robbie und Ryan Gosling als Barbie und Ken in der CinemaxX SPARKLE PREVIEW zu BARBIE sowie Cillian Murphy als "Vater der Atombombe" in OPPENHEIMER. Mit MEG 2: DIE TIEFE startet der August mit einem wahren Meermonster-Spektakel. Die wohl berühmtesten Schildkröten der Welt hat Drehbuchautor Seth Rogen neu inszeniert, die in TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: MUTANT MAYHEM auf die Leinwand kommen. Gefolgt von heißen Autorennen auf dem ganzen Planeten in GRAN TURISMO und der Comicverfilmung BLUE BEETLE. Das Abschlussfeuerwerk des Blockbuster Sommers gibt es mit Denzel Washington in THE EQUALIZER 3: THE FINAL CHAPTER.

Wer bei so viel Auswahl ins Schwitzen kommt, kann sich freuen: die CinemaxX Kinosäle sind wie immer wohltemperiert und die Besucher*innen erwartet an der CinemaxX-Gastronomie neben Popcorn, Nachos, salzigen und süßen Snacks auch eine breite Auswahl an Eissorten sowie eine große Vielfalt an Kaltgetränken - von Softdrinks bis hin zu Bier und Sekt.

Der Blockbuster Sommer 2023 bei CinemaxX im Überblick

FILMSTART

29. Juni I INDIANA JONES UND DAS RAD DES SCHICKSALS

11. Juli I MISSION IMPOSSIBLE 7 - DEAD RECKONING TEIL EINS

19. Juli I BARBIE in der SPARKLE PREVIEW

SPARKLE PREVIEW 20. Juli I OPPENHEIMER

03. August I MEG 2: DIE TIEFE

03. August I TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: MUTANT MAYHEM

10. August I GRAN TURISMO

17. August I BLUE BEETLE

31. August I THE EQUALIZER 3: THE FINAL CHAPTER

Über CinemaxX

Die CinemaxX Gruppe zählt zu den bekanntesten Kinobetreibern in Deutschland und umfasst 30 Kinos mit insgesamt 257 Leinwänden in 26 Städten, davon ein Arthouse Kino in Hamburg, das HOLI. 1990 wurde die Marke CinemaxX ins Leben gerufen. CinemaxX steht für höchste Qualitätsstandards im Bereich Bild, Ton und Sitzkomfort. CinemaxX beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiter*Innen. Seinen Firmensitz hat das Unternehmen in Hamburg. Vom Headquarter aus werden alle Betreuungsaktivitäten für die deutschlandweit 30 Kinos ausgeführt. CinemaxX ist seit 2012 Teil von Vue International. Vue International mit Sitz in London ist einer der weltweit führenden, privaten Kinobetreiber. Das Unternehmen betreibt die angesehensten Marken in den wichtigsten europäischen Märkten und Taiwan und ist in insgesamt neun Ländern an 228 Standorten mit 2.000 Leinwänden aktiv. Die Vue Gruppe ist dabei führend in Großbritannien, Irland, Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, Italien, Polen, Litauen und Taiwan.

