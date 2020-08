CinemaxX Holdings GmbH

CinemaxX zeigt den brandneuen BTS Film BREAK THE SILENCE vom 10.09. bis 13.09.

Zur perfekten Einstimmung kehrt BRING THE SOUL ab dem 29.08. zurück auf die große Leinwand ausgewählter CinemaxX Kinos

BTS ist mit einem neuen Film zurück! Die erfolgreichste Boyband aller Zeiten gewährt in BREAK THE SILENCE exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Welttournee LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF und offenbart die Persönlichkeit der einzelnen Bandmitglieder. Die Zuschauer erleben die private Seite von BTS abseits der Bühne und hören persönliche Geschichten der sieben Bandmitglieder, die diese hier erstmals erzählen - näher dran waren Fans von BTS noch nie an den sieben Stars. CinemaxX zeigt den neuen BTS Film vom 10.09. bis 13.09 deutschlandweit. Zur perfekten Einstimmung kehrt BRING THE SOUL ab dem 29.08. in ausgewählte CinemaxX Kinos zurück auf die große Kinoleinwand!

- Karten für BREAK THE SILENCE: THE MOVIE sind ab Donnerstag, 13. August, auf www.cinemaxx.de erhältlich. - Karten für BRING THE SOUL: THE MOVIE mit dem exklusiven Einblick in den neuen Film, können ab Dienstag, 18. August, bei CinemaxX gekauft werden.

BREAK THE SILENCE ist der vierte Film von BTS nach dem rekordverdächtigen Kinostart von BRING THE SOUL: THE MOVIE im Jahr 2019, der weltweit 2,55 Millionen Besucher begeisterte. Die Welttournee LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSEL von BTS ist zu Ende. Die weltweite Stadiontour, bei der BTS als erste koreanische Band im Wembley-Stadion auftraten, erreichte Platz 1 der Billboard Boxscore-Charts. Die Tournee führte BTS nach Los Angeles, Chicago, New York, São Paulo, London, Paris, Osaka, Shizuoka, Riad und Seoul.

BREAK THE SILENCE: THE MOVIE begleitet BTS während der gesamten Tournee, gewährt einen einmaligen Einblick hinter die Kulissen und offenbart die Persönlichkeit der einzelnen Bandmitglieder. Die Zuschauer erleben die private Seite von BTS abseits der Bühne und hören persönliche Geschichten der sieben Bandmitglieder, die diese hier erstmals erzählen - ein absolutes MUSS für jeden BTS Fan.

Die Welt hat sich verändert - CinemaxX auch.

Kernbestandteil des Kinobetriebs im neuen Normal ist ein Sicherheits- und Hygienekonzept, das CinemaxX gemeinsam mit seinem Mutterunternehmen Vue International erarbeitet hat, und das den offiziellen gesetzlichen Auflagen entspricht sowie im Einklang mit dem Schutz- und Hygieneplan der Kinoverbände ist.

Es ist gesetzlich gefordert, die Kontaktdaten der Kinogäste zu erfassen. Das Formular wird bei der Online-Buchungsbestätigung mitgeschickt und steht auch auf der CinemaxX Website zur Verfügung. Das Formular kann auch direkt im Kino ausgefüllt werden. Gäste werden gebeten, das Formular bereits ausgefüllt mitzubringen, da so Wartezeiten vermieden werden. Die Vorab-Registrierung ist Voraussetzung für einen Kinobesuch.

Alle Informationen gibt es auf www.cinemaxx.de/gesundbleiben

Teilnehmende CinemaxX Kinos BREAK THE SILENCE: THE MOVIE:

Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dresden, Essen, Freiburg, Göttingen, Halle, Hamburg-Dammtor, Hamburg-Harburg, Hamburg-Wandsbek, Hamm, Hannover, Heilbronn, Kiel, Krefeld, Magdeburg, Mülheim, München, Offenbach, Oldenburg, Regensburg, Sindelfingen, Stuttgart-Liederhalle, Stuttgart SI-Centrum, Trier, Wolfsburg, Wuppertal und Würzburg

Teilnehmende CinemaxX Kinos BRING THE SOUL: THE MOVIE

Augsburg, Berlin, Bremen, Essen, Freiburg, Hannover, Kiel, Magdeburg, Wuppertal

