BATMAN-Trilogie von Christopher zurück bei CinemaxX

BATMAN BEGINS, THE DARK KNIGHT und THE DARK NIGHT RISES auf der großen Kinoleinwand

Hamburg (ots)

TENET macht es spannend und CinemaxX nutzt die Zeit für die Rückkehr weiterer Nolan Meisterwerke, um die Wartezeit zu versüßen. Die weltweit gefeierte BATMAN-Trilogie von Christopher Nolan mit Christian Bale als dunklem Ritter gilt als eine der besten Comicbuch-Adaptionen aller Zeiten - und das nicht nur wegen Heath Ledgers legendärem Auftritt als Joker in THE DARK KNIGHT. Nachdem INTERCEPTION, INTERSTELLAR und DUNKIRK bereits für große Freude bei Nolan-Fans sorgten, präsentiert CinemaxX nun die BATMAN-NOLAN-Woche. In bester Bild- und Ton-Qualität kehren die actiongeladenen Nolan-Meisterwerke zurück auf die große Kinoleinwand. Ab dem 9.7. zeigt CinemaxX deutschlandweit BATMAN BEGINS, THE DARK KNIGHT und THE DARK NIGHT RISES - an ausgewählten Terminen auch in englischer Originalversion. Tickets für 4,99 Euro sind im Vorverkauf erhält. Alle Termine unter www.cinemaxx.de.

Wer den Vorverkaufsstart für Nolans Sci-Fi-Action-Spektakel TENET auf keinen Fall verpassen will, kann den CinemaxX Ticketalarm aktivieren - sobald Tickets im Vorverkauf sind, erhält der User eine Benachrichtigung: https://www.cinemaxx.de/film/tenet

Die Welt hat sich verändert - CinemaxX auch.

Kernbestandteil der Wiedereröffnung ist ein Sicherheits- und Hygienekonzept, das CinemaxX gemeinsam mit seinem Mutterunternehmen Vue International erarbeitet hat, und das den offiziellen gesetzlichen Auflagen entspricht sowie im Einklang mit dem Schutz- und Hygieneplan der Kinoverbände ist.

Alle Informationen gibt es auf www.cinemaxx.de/gesundbleiben

